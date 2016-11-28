Прямой эфир

Книга соболезнований открыта в посольстве Кубы в Минске

28 ноября 2016 19:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Конец эпохи. Мир прощается с легендарным команданте. И белорусы в том числе. В Посольстве Кубы в Минске открыта книга соболезнований.

На протяжении всей недели любой желающий может выразить слова поддержки кубинскому народу в связи со смертью Фиделя Кастро.

Книга доступна с 9 до 13  и с 14 до 18 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Игорь Карпенко, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:
Я убеждён, что Фидель оставил мощнейшее теоритическое и практическое наследие, которое сегодня является не только достоянием кубинского народа и достоянием международного коммунистического народного движения, но оно является достоянием всего прогрессивного человечества. Тот путь, который выбрал кубинский народ – путь построения социалистического государства, справедливого, этот путь верный и этот путь будет продолжен.

Хосе Боггиано Периччи, черезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республики Беларусь:
Процессы, которые сейчас проходят в нашем регионе, это процессы за свободу, которые начал в своё время Фидель. Мы продолжаем бороться за свободу, и придёт момент, когда мы победим.

# Игорь Карпенко # Беларусь-Куба # Хосе Боггиано Периччи

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
28 ноября 2016 13:32

Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Баку
28 ноября 2016 10:32

Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Баку

Самые близкие партнеры: Беларусь и Россия связаны не только экономически, но и духовно
27 ноября 2016 19:04

Самые близкие партнеры: Беларусь и Россия связаны не только экономически, но и духовно