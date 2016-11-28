Книга соболезнований открыта в посольстве Кубы в Минске

Новости Беларуси. Конец эпохи. Мир прощается с легендарным команданте. И белорусы в том числе. В Посольстве Кубы в Минске открыта книга соболезнований.

На протяжении всей недели любой желающий может выразить слова поддержки кубинскому народу в связи со смертью Фиделя Кастро.

Книга доступна с 9 до 13 и с 14 до 18 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:

Я убеждён, что Фидель оставил мощнейшее теоритическое и практическое наследие, которое сегодня является не только достоянием кубинского народа и достоянием международного коммунистического народного движения, но оно является достоянием всего прогрессивного человечества. Тот путь, который выбрал кубинский народ – путь построения социалистического государства, справедливого, этот путь верный и этот путь будет продолжен.

Хосе Боггиано Периччи, черезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республики Беларусь:

Процессы, которые сейчас проходят в нашем регионе, это процессы за свободу, которые начал в своё время Фидель. Мы продолжаем бороться за свободу, и придёт момент, когда мы победим.