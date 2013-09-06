Делом Керимова-Баумгертнера заинтересовались не только в России, но и в ФРГ

Новости России. «Комментировать не можем», - с такими словами покидали сегодня заседание суда адвокаты гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Дело в том, что за несколько минут до этого суд не смог удовлетворить их жалобу на меру пресечения их клиента. Человека, обвалившего калийный рынок, нанеся ему разом многомиллиардный ущерб, как и предвидели многие, оставили под круглосуточным надзором служителей Фемиды с повязкой на глазах. Впрочем, пристально вглядываться в деятельность ряда лиц, причастных к калийному делу, не прекратили многие. Деталями аферы Керимова-Баумгертнера заинтересовались и в России, и в ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из статьи в русскоязычной версии интернет-сайта медиакомпании «Deutsche Welle» (ФРГ):

Финнадзор в ФРГ расследует падение котировок, спровоцированное «Уралкалием».

[От действий Баумгертнера] сильнее других пострадал курс акций немецкого конкурента «Уралкалия» — концерна «K+S»... [При этом в результате ряда сомнительных действий] владельцы крупных пакетов акций «Уралкалия» смогли избежать многомиллионных убытков. Было ли это случайностью и имели ли место манипуляции на рынке, выясняют и российские надзорные органы. В частности, представитель Федеральной службы по финансовым рынкам сообщил, что «безусловно, данный случай не остался без внимания».

Вадим Иосуб, финансовый аналитик официального партнера Альпари в Минске:

Все компании, которые работают на этом рынке и акции которых обращаются на биржах, а это и канадские компании, и американская компания, и германская пережили драматичное падение акций на 30-40% практически за один день. и уже многие регуляторы в мире, включая в том числе и германского регулятора, проверяют эту ситуацию: не было ли здесь использования инсайдерской информации, что само по себе является недопустимым при работе на фондовом рынке.

Но, пока весь мир считал убытки от действий Баумгертнера-Керимова, кое-кто калькулировал совершенно другое.

Из материла информационного агентства «ФедералПресс» (Россия) «Сулейман Керимов докупил себе пуд соли»:

Увеличение числа акций фондом Керимова происходит на фоне беспрецедентного передела калийного рынка. 30 июля рынок обрушился после сообщения «Уралкалия» о прекращении работы с БКК. Сообщение спровоцировало резкое падение стоимости акций – почти на 20%. Любопытно, что буквально за несколько дней до этого сообщения, 26 июля, свой пакет акций «Уралкалия» (5,1 %) продал Александр Несис.

Вадим Иосуб, финансовый аналитик официального партнера Альпари в Минске:

Объявление о выходе «Уралкалия» мы видим на графике как сильное падение. А буквально за несколько дней до этого произошла сделка этого акционера и, видимо, она уже вызвала определенное падение акций. Теоретически, эту сделку можно рассматривать как инсайдерскую. Дело в том, что вряд ли крупный акционер компании, который продал более 6% акций за несколько дней до такого демарша со стороны «Уралкалия», не знал об этом. Скорее всего он знал и воспользовался инсайдерской информацией.

Из статьи газеты «КоммерсантЪ» (Россия) «Сулейман Керимов докупил «Уралкалий»:

Почти сразу после выхода Александра Несиса из состава акционеров «Уралкалия» свой пакет в нем на 4,55% увеличил фонд Сулеймана Керимова — Suleyman Kerimov Foundation. Теперь ему принадлежит 21,75% компании... [на сделке в условиях обвала рынка] он мог сэкономить 130 миллионов долларов.

То есть, и друзья Кримова по бизнесу чудом остались целы, и он сам чудно сыт, что не чудно. Но только и это еще не все. 20 Августа «Уралкалий» обнародовал новый, после передела рынка, состав акционеров. У фонда Керимова почти 22%. У Гальчева и Скурова, деливших калийный рынок России с Керимовым в 2011 — еще 7% и почти 5% акций соответственно. Правда на бумаге есть еще и Wadge Holdings c пакетом в 12,5%. Но... по данным российского «Коммерсанта» им владеют... Скуров, Гальчев и швейцарский благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation.

Вадим Иосуб, финансовый аналитик официального партнера Альпари в Минске:

Можно предположить, что еще приобретение бумаг совершалось на самом дне, то есть была, так называемая, игра на понижение. Спровоцировав снижение курсов акций, кому-то, видимо фонду самого Керимова, удалось их скупить на самом дне.

То есть, за всеми цифрами и названиями, по большому банковскому счету, только фонд имени Керимова, зарегистрированный в Швейцарии, и друзья Керимова, действующие сообща с фондом, зарегистрированным в Швейцарии. И вот когда становиться ясно это, становиться понятно и то, кто же заработал на крахе калийного рынка и переделе пакетов акций на котором многие потеряли. И много. Знаете, как его зовут? Если что, подсказать могут трейдеры, которые регулярно получают длительные сроки за подобные инсайдерские сделки в США и западной Европе, а также регуляторы в США и западной Европе, которые отправляют трейдеров за подобные инсайдерские сделки отбывать длительные сроки.