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В Палате представителей встретились с послом Турецкой Республики

17 мая 2024 14:13
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Отношения Минска и Анкары строятся на основе дружбы и взаимопонимания, заявил председатель Палаты представителей на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Турции в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Палате представителей встретились с послом Турецкой Республики-1

Контакты поддерживаются в том числе и между парламентами двух стран. Протокол о сотрудничестве между ними заключен более десятилетия назад. Постоянно проводятся обмены визитами, онлайн-консультации и другие мероприятия. Новый созыв белорусского парламента продолжит такое взаимодействие. Это будет касаться как политического, гуманитарного направлений, так и экономического взаимодействия.

В Палате представителей встретились с послом Турецкой Республики-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Последние несколько лет мы находимся на уровне 1 миллиарда долларов товарооборота и идем очень уверенно к целевой установке достигнуть 1,5 миллиарда долларов товарооборота. Для белорусской стороны важны вопросы инвестиционного сотрудничества. В нашей стране работают более 120 предприятий с турецким капиталом, в Турции свою работу осуществляют более 100 компаний с белорусским капиталом.

В Палате представителей встретились с послом Турецкой Республики-7

Двустороннее взаимодействие выстраивается на принципах доверия и равноправия. Сегодня же ставится задача вывести на новый уровень уже существующее партнерство. Этому способствуют в том числе визиты по линии парламентских групп дружбы.

В Палате представителей встретились с послом Турецкой Республики-10

Гючлю Джем Ышик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:
Мы имеем прекрасную возможность развивать отношения, так как наши страны являются дружественными. Дружественными являются и наши народы. Торговля, экономика, сфера туризма, культура, искусство – все эти отношения между Беларусью и Турцией мы намерены развивать.

В ближайшее время в Палате представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва будет сформирована рабочая группа по сотрудничеству с Великим национальным собранием Турции. Парламентарии готовы к сотрудничеству в любых форматах и на различных площадках.

# Беларусь-Турция # Сергей Рачков

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