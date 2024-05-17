В Палате представителей встретились с послом Турецкой Республики

Отношения Минска и Анкары строятся на основе дружбы и взаимопонимания, заявил председатель Палаты представителей на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Турции в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контакты поддерживаются в том числе и между парламентами двух стран. Протокол о сотрудничестве между ними заключен более десятилетия назад. Постоянно проводятся обмены визитами, онлайн-консультации и другие мероприятия. Новый созыв белорусского парламента продолжит такое взаимодействие. Это будет касаться как политического, гуманитарного направлений, так и экономического взаимодействия.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Последние несколько лет мы находимся на уровне 1 миллиарда долларов товарооборота и идем очень уверенно к целевой установке достигнуть 1,5 миллиарда долларов товарооборота. Для белорусской стороны важны вопросы инвестиционного сотрудничества. В нашей стране работают более 120 предприятий с турецким капиталом, в Турции свою работу осуществляют более 100 компаний с белорусским капиталом.

Двустороннее взаимодействие выстраивается на принципах доверия и равноправия. Сегодня же ставится задача вывести на новый уровень уже существующее партнерство. Этому способствуют в том числе визиты по линии парламентских групп дружбы.

Гючлю Джем Ышик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:

Мы имеем прекрасную возможность развивать отношения, так как наши страны являются дружественными. Дружественными являются и наши народы. Торговля, экономика, сфера туризма, культура, искусство – все эти отношения между Беларусью и Турцией мы намерены развивать.

В ближайшее время в Палате представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва будет сформирована рабочая группа по сотрудничеству с Великим национальным собранием Турции. Парламентарии готовы к сотрудничеству в любых форматах и на различных площадках.