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Кирилл Коктыш: ОДКБ – это гарантии безопасности, но в первую очередь это ядерный зонтик

19 сентября 2021 20:56
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Новости Беларуси. Саммиты ОДКБ и ШОС состоялись в Душанбе в очном формате, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:
По итогу двух дней даже по ключевому вопросу позиция ОДКБ пока выглядит слаженнее. Видимо, у ШОС слишком много интересов замешано.

Макей о заявлении стран ОДКБ по Афганистану: эти угрозы могут реально быть актуальными и для нашей страны. Читайте здесь.

Кирилл Коктыш: ОДКБ – это гарантии безопасности, но в первую очередь это ядерный зонтик-1

Кирилл Коктыш, политолог (Россия):
ОДКБ – понятно, что это гарантии безопасности, но в первую очередь это ядерный зонтик, который распространен на всех членов ОДКБ. Достаточно большой, очень серьезный инструмент, очень серьезный инструмент безопасности, который в первую очередь заточен для решения стратегических задач.

Подробности смотрите в видеоматериале.

Подключение Беларуси к этим инструментам, к этим организациям это, конечно, повышение белорусского политического статуса, возможность участвовать в решении достаточно серьезных, актуальных, злободневных проблем, намного выходящих за пределы региона.

Вольфович об изменениях в работе миротворцев ОДКБ: это не значит, что наши ребята где-то будут воевать. Читайте здесь.

# Международная политика # Алена Сырова # Кирилл Коктыш # Фотофакт

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