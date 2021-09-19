Кирилл Коктыш: ОДКБ – это гарантии безопасности, но в первую очередь это ядерный зонтик

Макей о заявлении стран ОДКБ по Афганистану: эти угрозы могут реально быть актуальными и для нашей страны. Читайте здесь .

Алена Сырова, политический обозреватель: По итогу двух дней даже по ключевому вопросу позиция ОДКБ пока выглядит слаженнее. Видимо, у ШОС слишком много интересов замешано.

Новости Беларуси. Саммиты ОДКБ и ШОС состоялись в Душанбе в очном формате, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кирилл Коктыш, политолог (Россия):

ОДКБ – понятно, что это гарантии безопасности, но в первую очередь это ядерный зонтик, который распространен на всех членов ОДКБ. Достаточно большой, очень серьезный инструмент, очень серьезный инструмент безопасности, который в первую очередь заточен для решения стратегических задач.

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Подключение Беларуси к этим инструментам, к этим организациям – это, конечно, повышение белорусского политического статуса, возможность участвовать в решении достаточно серьезных, актуальных, злободневных проблем, намного выходящих за пределы региона.