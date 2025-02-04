Ким Чен Ын поздравил Лукашенко с победой на выборах

В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с победой на выборах. Также лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с победой на выборах. Также лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Пользуясь этим случаем, выражаю надежду на дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между КНДР и Республикой Беларусь в интересах народов двух стран», – говорится в поздравлении.