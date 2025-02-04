Ким Чен Ын поздравил Лукашенко с победой на выборах

Манойло: «USAID активно участвовало в белорусских событиях, финансируя оппозиционных активистов»

Как выяснилось, миллиарды долларов им были направлены на то, чтобы свергать и уничтожать неугодные Вашингтону власти других стран. То есть на финансирование всякого рода цветных революций.