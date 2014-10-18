Киев за неделю до выборов в Верховную Раду: с митингами, без отопления, горячей воды и... долларов

Минск в связи с ситуацией в Украине вошел уже в политическую историю. И всем понятно, о чем идет речь, когда упоминают «минские договоренности». Вот и на саммите в Милане, который совпал по времени с пресс-конференцией президента Лукашенко, тоже ссылались на «минские договоренности». Там президенты ведущих европейских стран пытались примирить Россию и Украину.

Сегодня на главной площади Украины тихо. О прошедших бурных событиях напоминают лишь фотографии, венки. Вместо палаток и людей в камуфляже здесь гуляют бабушки с внуками и гости Киева. Однако уже через неделю все может измениться. Ведь 26 октября – выборы в Верховную Раду Украины.

Предвыборная неделя в Украине ознаменовалась провокациями. Во вторник праздничное шествие в честь Дня украинского казачества перерастает в массовые беспорядки у Верховной Рады. В здание Парламента летят дымовые шашки и петарды. В бойцов Нацгвардии, стоящих в охране здания, летит тротуарная плитка.

За неделю до выборов Верховная Рада принимает и антикоррупционный закон, и закон о люстрации («очищении власти»), и закон об особом статусе Донбасса. Но, несмотря на это, протестные митинги продолжаются.

«Хватит нас покупать» – так называют акцию под Генпрокуратурой жители Первомайска. Протестующие подозревают: в их городе готовится подкуп избирателей. И возмущены бездействием правоохранителей.

Валентина Керженцева, организатор акции:

Уже прошло 10 дней, никаких результатов, никакого отклика мы не имеем. А выборы на носу. И война, и Майдан были не для того, чтобы продолжалась такая схема, такая же система.

Акции в столице проходят каждый день. Как правило, их инициаторы – партии или отдельные кандидаты в депутаты. Участники митинга рядом с Администрацией Президента даже не могут внятно сказать, зачем пришли на протест. Участник митинга:

Я участник митинга, толком меня не информировали.

Однако обычные жители столицы от митингов и беспорядка просто устали.

Жители Киева:

Живя здесь, в центре, уже задолбалась все это слушать и видеть, как взрывается все.

Я думаю, все уже давно устали. Просто непонятен смысл всего этого. Просто никто не знает, что делать дальше.

Тем временем в Милане на саммите форума «Азия – Европа» главной темой стала именно ситуация в Украине. Переговоры Владимира Путина и Петра Порошенко в Италии проходили за закрытыми дверями, и об их успехах журналисты в очередной раз гадали по рукопожатию двух президентов.

Основной аспект, который обсуждали, – это поставки газа в Украину и через Украину.

На другом конце трубы – европейские потребители, которым важно, чтобы зимой углеводороды поступали бесперебойно.

По подсчетам Москвы, долг за уже поставленный газ – 4,5 миллиарда долларов.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Ориентиром при урегулировании на Украине (в Украине, как сейчас модно говорить) должны быть, конечно, минские договоренности.

Политическая нестабильность в Украине усиливается экономическими сложностями.

Из-за боевых действий на Донбассе производство химической промышленности в стране упало на треть, черной металлургии – на 25%. А именно черная металлургия – основная статья экспорта государства.

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий:

Если уже есть согласованные с западными кредиторами уровни падения ВВП (то есть изначально называлась цифра 3,5%, потом – 6,5%, сейчас уже 9-10%, уже официально признано), очевидно, что падение ВВП будет более существенным. Потому что есть пропаганда, а есть статистика.

Промышленное производство в Донецкой области уменьшилось на 60%. Падение экспорта и боевые действия негативно сказались на курсе гривны. За полгода украинская валюта подешевела на треть.

В свободной продаже доллара нет уже месяц. Банковская система несколько раз давала сбои – в панике население бросалось забирать депозиты. Теперь люди предпочитают хранить сбережения дома. Если они есть.

Житель Киева:

К сожалению, излишков денег нет, поэтому все хранится дома. Сейчас доверие упало, конечно, люди забирают деньги свои, покупают доллары наличные.

Экономический коллапс отражается не только на сбережениях граждан.

Впервые за 10 лет в Киеве отключили горячую воду. Кроме того на две недели отложили отопительный сезон.

Тем временем по ночам в городе уже заморозки. Пенсионеры Людмила Евгеньевна и Вадим Игоревич ходят дома в теплых пледах.

Людмила Павлова, пенсионер:

Сейчас воды нет горячей. Конечно, очень неудобно. Потому что приходится нагревать воду и посуду мыть. Тазиков накупили – горячая, холодная. Со стиркой, купанием – все очень сложно.

С наибольшими трудностями сталкиваются сейчас беженцы из Донбасса. По данным ООН, их число достигло уже более 700 тысяч человек. Людям из районов боевых действий жить часто негде и не на что.

Супруги Ткаленко уехали из Донецка в Киев два месяца назад. Пока работу удалось найти только главе семьи Ивану. Большая часть бюджета уходит на оплату аренды квартиры.

Марина Ткаленко:

Уезжали мы как раз в самое горячее время, когда взрывались снаряды, были выстрелы. Поэтому тянуть уже было некуда. Трудно думать о завтрашнем дне, потому что зарплаты хватает на жилье, на питание, а наша работа с хорошей зарплатой осталась позади, в прошлом, в Донецке. Поэтому чувствуем себя, конечно же, незащищенными на данный момент.

В условиях боевых действий на востоке в стране тысячи единиц неучтенного оружия. Кроме того украинские солдаты из зоны АТО, возвращаясь в мирные города, часто продолжают вести себя как на войне. Яркое подтверждение этому – «марш героев» 14 октября в Киеве. Шагая строем по центру столицы, бойцы сотнями бросали петарды, файеры и дымовые шашки прямо под ноги мирным жителям.

К выборам в Раду атмосфера в стране в прямом смысле накалена. И даже самые ушлые политические аналитики не берутся предсказать, где и от чего может «рвануть» в этот раз.