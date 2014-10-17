Новости Украины. Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса. Это одно из требований минского протокола, принятого сторонами конфликта в начале сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральное место в нём отводится вопросам самоуправления.

Будут создаваться новые органы власти не подчиненные Киеву. Для этого 7 декабря пройдут внеочередные выборы. Кроме того, значительно расширяются полномочия, которые будут решаться на местах. Появятся отряды народной милиции, так же предусмотрена амнистия для участников боевых действий в зоне конфликта.