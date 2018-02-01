Как создание отдельного ведомства повлияло на криминогенную ситуацию в стране: Президент принял с докладом Андрея Шведа

В 2018 году Комитету судмедэкспертиз исполняется 5 лет. До 2013 он входил в состав МВД. Президент поинтересовался, как создание отдельного ведомства повлияло на криминогенную ситуацию в стране. Отдельно глава государства остановился на точности проведения экспертиз. Ведь от работы сотрудников комитета во многом зависит исход всего следствия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Хочу просто, чтобы вы поняли и все услышали. Я в последнее время немало занимался криминалистикой, можно сказать, если в общем объеме. Разного рода уголовными делами. Что греха таить, у нас еще общество такое, что страшных уголовных дел достаточно. Я имею в виду, прежде всего, связанных с убийствами людей, изнасилованиями, издевательствами над людьми, да и другими тяжкими уголовными делами.

И наши судебно-медицинские (или, как их раньше называли, да и сейчас, наверное, судмедэксперты) – это центральные люди при расследовании таких уголовных дел. У вас на вооружении самая современная техника, от обычных исследований, сравнительных характеристик до ДНК-исследований, а может быть, и еще выше. Конечно, это дорогостоящие процедуры, но они очень важны при установлении истины при правонарушениях.

В этой связи я бы вас лично очень просил, зная, насколько вы принципиальны человек (в противном случае вы бы не назначены были на эту должность с момента теракта в метро – я все это помню): не дай Бог нам ошибиться при выяснении обстоятельств. А еще хуже – сфальсифицировать экспертизу. Это катастрофа. И мы сейчас уделим этому особое значение, контролируя работу и вашего ведомства.

Уже сейчас известно немало случаев, когда приходится пересматривать дела даже по истечению срока давности. Одним словом, вероятность ошибки в этой сфере должна быть сведена к минимуму, а сам судебный эксперт, уверен глава государства, должен быть кристально честным и объективным.

В год в комитете проводят более 340-ка тысяч экспертиз – от тестов ДНК и установления отцовства до анализа почерка и отпечатков пальцев. Точность заключений почти 100 %. В 2017 году выводы экспертов поставили под сомнения только в 17-ти случаях.

Александр Лукашенко:

Сегодня Комитет госбезопасности направил мне отчет по одному уголовному делу. Оно было несколько лет тому назад. Как у юристов бывает срок давности, якобы истек. И мне пришлось лично принимать решение для того, чтобы снова вернуться к уголовному делу. Это было в Могилевской области. Ко мне обратились простые люди – отец убитой дочери. Пришел и говорит: «Александр Григорьевич, ну не может быть, чтобы было так, как суд принял решение, и так, как следствие провели».

Обращений таких много. Я попросил его прислать все материалы, которые у него на руках. У него все копии. Он мне прислал. Я сел и сам за сутки изучил. Дал команду прокурору и председателю КГБ – чего бы ни стоило расследовать это уголовное дело. Негодяя нашли в России, грубо говоря, в мешке, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он – убийца. А его фактически оправдали.

Какая моя задача сейчас? Мы из-под земли достанем тех, кто вел следствие, кто выносил оправдательный приговор и обвинение, адвокатов. Всех найдём. Мы с них спросим. В этом расследовании вы порой играете, а сейчас зачастую, определяющую роль. Я хочу, чтобы вы были кристально честны в этом отношении. Тут никакими нормативно-правовыми актами не отрегулируешь вашу деятельность. Как бы мы жестко не относились к этим проступкам и нарушениям со стороны экспертов, если такие будут, это даже законами не отрегулируешь.