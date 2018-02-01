Лукашенко: «Коррупция – это страшная ржавчина, против которой надо бороться»

Особенно отметил успехи в борьбе с коррупцией, а также раскрытии резонансных преступлений. Какой бы сильной не была экономика страны, взяточничество тормозит развитие и продвижение государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За что я хочу вас поблагодарить (может быть, это не только ваша функция) – поблагодарить за работу в направлении антикоррупционной деятельности. Никто больше КГБ сегодня в этом плане не сделал. Значимые преступления – они практически все на контроле у Президента. Которые я поручал КГБ – практически все были реализованы очень эффективно, в короткий срок, и правонарушители понесли законные наказания. За работу по борьбе с коррупцией я вам очень благодарен.

Коррупция – это ржавчина. Что бы мы ни делали в обществе, какие бы у нас ни были законы, государственное устройство, экономика какая бы продвинутая ни была, но если коррупция, как в некоторых известных нам государствах зашкаливает, если против нее не борются, если еще начальники, начиная с верхнего и донизу, в это включены, никакого продвижения и развития страна не получит.

Поэтому коррупция – это страшная ржавчина, против которой надо бороться. Очень жаль, что некоторые ведомства, которые этим занимаются, не вышли на ваш уровень. Но это уже мой вопрос. Я уже дотяну их до уровня эффективной борьбы, как у вас функционирует эта работа. Это мы подправим.

Но я понимаю, что вы работаете не в одиночку, вы работаете и с прокуратурой, и МВД, и Следственным комитетом. Но все-таки у вас эта работа идет честнее. Эта беспощадная борьба с коррупцией – это защита нашего государства от прямого развала и внутреннего противостояния. Потому что народ терпеть коррупцию не будет. Это обязательно приведет к каким-то потрясениям. Пусть не кардинальным и революционным, но власти трудно будет работать, если страна коррумпирована.