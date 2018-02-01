Кадровый четверг. Президент Беларуси произвел кадровые перестановки в правоохранительных органах

Новости Беларуси. 1 февраля стало известно о кадровых изменениях в правоохранительных органах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие указы подписал глава государства.

Начальником Департамента исполнения наказаний МВД стал Олег Маткин. Александр Ковальчук назначен начальником УВД Минского облисполкома. Такую же должность в Могилевской области занял Игорь Щербаченя. К обязанностям первого заместителя командующего внутренними войсками МВД – начальника штаба – приступает Игорь Бурмистров.