«Не дай Бог нам ошибиться при выяснении обстоятельств»: Лукашенко принял с докладом председателя Комитета судмедэкспертиз

В 2018 году Комитету судмедэкспертиз исполняется 5 лет (до 2013 года он входил в состав МВД). Президент поинтересовался, как создание отдельного ведомства повлияло на криминогенную ситуацию в стране. Отдельно глава государства остановился на точности проведения самих экспертиз. Ведь от работы сотрудников комитета во многом зависит исход всего следствия. Уже сейчас известно немало случаев, когда приходится пересматривать дела даже по истечению срока давности. Одним словом, вероятность ошибки в этой сфере должна быть сведена к минимуму, а сам судебный эксперт, уверен глава государства, должен быть кристально честным и объективным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу просто, чтобы вы поняли и все услышали. Я в последнее время немало занимался криминалистикой, можно сказать, если в общем объеме. Разного рода уголовными делами. Что греха таить, у нас еще общество такое, что страшных уголовных дел достаточно. Я имею ввиду прежде всего связанных с убийствами людей, изнасилованиями, издевательствами над людьми, да и другими тяжкими уголовными делами.

И наши судебно-медицинские (или, как их раньше называли, да и сейчас, наверное, судмедэксперты) – это центральные люди при расследовании таких дел. У вас на вооружении самая современная техника, от обычных исследований, сравнительных характеристик до ДНК-исследований, а может быть, и еще выше. Конечно, это дорогостоящие процедуры, но они очень важны при установлении истины при правонарушениях.