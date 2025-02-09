Благотворительности не будет! На каких условиях Америка согласится продолжить финансирование Украины?

Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ:

В данном случае мы не ожидаем какого-то быстрого переформатирования украинцев. Это очень большая работа на самом деле, не только для них, но, видимо, и для России, для Беларуси, для Союзного государства, для всего сообщества по советскому пространству. Потому что, наверное, здесь нужно будет подключать вообще все силы, все ресурсы. Здесь очень важно отметить, что вообще возможность такая произошла для того, чтобы отменить финансирование или сократить его, по крайней мере, заморозить пока что. Это связано с тем, что внешнеполитическая повестка вторглась во внутриполитическую. Вот когда не было такого серьезного момента зависимости между одним и другим направлением, можно было действительно использовать вот эту проекцию вовне для того, чтобы улучшить позиции внутри страны. Когда украинский вопрос стал ключевым для выживания демократии, они сами себя загнали фактически в эту мышеловку. Штаты имеют возможность устраниться, они далеко от конфликта физически, вообще от всех других конфликтов. И, соответственно, они могут со стороны наблюдать и говорить, что это сделка.

Мы готовы что-то вам отдать, но за то, что вы дадите нам взамен. И мы посмотрим, насколько мы оценим то, что вы нам готовы предложить. Поэтому Украина даже при изменении этих программ попадает в еще большую зависимость. Потому что если раньше просто за идею даже очень часто давали средства, то теперь не за идею. Трампу нужны конкретные материальные ценности. В общем-то, они всегда были нужны, но теперь это озвучивается откровенно. И теперь это станет достоянием для украинской публики, которая раньше полагала, что они «воины света» против Мордора, защищают весь западный мир, всю демократию, все святое от всего плохого. Теперь им придется посмотреть, что представляет западный мир, который говорит, деньги на стол, сегодня деньги – завтра стулья. Будут они спорить, когда что приносить. В данном случае это вопрос торга и сделки.