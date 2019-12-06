Поддержание мира и безопасности в отдельных регионах планеты. Что обсуждают военные Беларуси и Италии в Минске

Новости Беларуси. Беларусь и Италия продолжат выполнять задачи по поддержанию мира и безопасности в отдельных регионах планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом шла речь на встрече руководства обоих военных ведомств. Итальянская делегация в эти дни находится в Минске с официальным визитом. Гости посетили Военную академию и IT-роту.

Напомним, в октябре 2019 года подписано соглашение о сотрудничестве между Министерствами обороны обеих стран. Речь идет о совместном участии в миссии временных сил ООН в Ливане. Там сейчас находятся пять белорусских военнослужащих. Миротворцы помогают в планировании мероприятий, а также оказывают экстренную медицинскую помощь: как военным, так и местным жителям.