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Поддержание мира и безопасности в отдельных регионах планеты. Что обсуждают военные Беларуси и Италии в Минске

06 декабря 2019 06:32
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Новости Беларуси. Беларусь и Италия продолжат выполнять задачи по поддержанию мира и безопасности в отдельных регионах планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддержание мира и безопасности в отдельных регионах планеты. Что обсуждают военные Беларуси и Италии в Минске-1

Поддержание мира и безопасности в отдельных регионах планеты. Что обсуждают военные Беларуси и Италии в Минске-3

Об этом шла речь на встрече руководства обоих военных ведомств. Итальянская делегация в эти дни находится в Минске с официальным визитом. Гости посетили Военную академию и IT-роту.

Напомним, в октябре 2019 года подписано соглашение о сотрудничестве между Министерствами обороны обеих стран. Речь идет о совместном участии в миссии временных сил ООН в Ливане. Там сейчас находятся пять белорусских военнослужащих. Миротворцы помогают в планировании мероприятий, а также оказывают экстренную медицинскую помощь: как военным, так и местным жителям.

Поддержание мира и безопасности в отдельных регионах планеты. Что обсуждают военные Беларуси и Италии в Минске-6

Поддержание мира и безопасности в отдельных регионах планеты. Что обсуждают военные Беларуси и Италии в Минске-8

Поддержание мира и безопасности в отдельных регионах планеты. Что обсуждают военные Беларуси и Италии в Минске-10

Поддержание мира и безопасности в отдельных регионах планеты. Что обсуждают военные Беларуси и Италии в Минске-12

# Беларусь-Италия # Фотофакт

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