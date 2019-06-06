Дмитрий Мезенцев провёл первый брифинг: о чём говорил новый посол России

Новости Беларуси. Потенциал союзного договора велик, а споры России и Беларуси нужно рассматривать через призму стратегического партнёрства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение 6 июня высказал Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Он провёл первый брифинг для белорусских журналистов.

В Минск дипломат прибыл всего несколько дней назад. Сменил на посту Михаила Бабича. Напомним, Дмитрий Мезенцев был назначен послом 30 апреля указом Президента России Владимира Путина.

Он политик достаточно опытный. Только за последние 10 лет он возглавлял Иркутскую область, потом был генеральным секретарём Шанхайской организации сотрудничества, ну а до 29 мая являлся сенатором от Сахалинской области.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

Какие-то вопросы, которые требуют ответов, в системе, на мой взгляд, российско-белорусских отношений, надо рассматривать через призму стратегического партнерства и той удивительной практики многолетних отношений, которые наши народы, представители властных структур, представители администраций регионов выстроили. Это есть важнейший результат.

Более того, абсолютно убежден в том, что на этом этапе те предложения, которые готовят стороны о реализации союзного договора, по совершенствованию и взаимосвязанности шагов, координации совместных шагов, подчеркивают, что потенциал союзного договора велик.