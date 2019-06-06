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Дмитрий Мезенцев провёл первый брифинг: о чём говорил новый посол России

06 июня 2019 16:52
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Новости Беларуси. Потенциал союзного договора велик, а споры России и Беларуси нужно рассматривать через призму стратегического партнёрства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение 6 июня высказал Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Он провёл первый брифинг для белорусских журналистов.

Дмитрий Мезенцев провёл первый брифинг: о чём говорил новый посол России-1

В Минск дипломат прибыл всего несколько дней назад. Сменил на посту Михаила Бабича. Напомним, Дмитрий Мезенцев был назначен послом 30 апреля указом Президента России Владимира Путина.

Дмитрий Мезенцев провёл первый брифинг: о чём говорил новый посол России-4

Он политик достаточно опытный. Только за последние 10 лет он возглавлял Иркутскую область, потом был генеральным секретарём Шанхайской организации сотрудничества, ну а до 29 мая являлся сенатором от Сахалинской области.

Дмитрий Мезенцев провёл первый брифинг: о чём говорил новый посол России-7

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Какие-то вопросы, которые требуют ответов, в системе, на мой взгляд, российско-белорусских отношений, надо рассматривать через призму стратегического партнерства и той удивительной практики многолетних отношений, которые наши народы, представители властных структур, представители администраций регионов выстроили. Это есть важнейший результат.
Более того, абсолютно убежден в том, что на этом этапе те предложения, которые готовят стороны о реализации союзного договора, по совершенствованию и взаимосвязанности шагов, координации совместных шагов, подчеркивают, что потенциал союзного договора велик.

Дмитрий Мезенцев провёл первый брифинг: о чём говорил новый посол России-10

Новый посол России в Беларуси подчеркнул, что в первую очередь будет работать над тем, чтобы отношения между странами были ещё более результативными. А также пообещал, что «двери российского посольства будут широко распахнуты для белорусских друзей и коллег».

# Беларусь-Россия # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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