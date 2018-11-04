Как Павел Филип оценивает уровень белорусско-молдавских отношений и в чём видит плюсы миротворческой инициативы Беларуси? Большое интервью

Новости Беларуси. Как Павел Филип оценивает уровень белорусско-молдавских отношений, где можно добавить? Чем впечатлил премьер-министра «Белкоммунмаш»? Какова позиция Молдовы по основным вопросам мировой повестки? Об этом и не только большое интервью «Недели». Отношения между Беларусью и Молдовой – на высоком качественном уровне

Юлия Огнева, СТВ:

Господин Филип, сразу о главном: как вы оцениваете уровень нынешних отношений Беларуси и Молдовы? Где можно добавить, чтобы получить максимальную выгоду для обеих стран и народов?

Павел Филип, премьер-министр Молдовы:

Вы знаете, я без преувеличения, наверное, скажу, что отношения между нашими странами – Республикой Беларусь и Республикой Молдова – находятся на довольно высоком качественном уровне. Мне бы хотелось, чтобы такие отношения у Молдовы были и со многими другими странами. Я даже могу привести это как пример хороших добрых отношений. Я прилетел в Беларусь на прямом рейсе Минск-Кишинев. Вот один конкретный результат. Вот что такое хорошие, добрые двусторонние отношений. Люди должны чувствовать это на себе. «Уверен, что он будет загружен». Премьер-министр Молдовы о рейсе Кишинёв-Минск и о сотрудничестве между странами Результат наших добрых отношений виден на улицах Кишинева: там белорусские троллейбусы. В этом году собрали новый вид троллейбусов – на автономном ходу. Также в кадре этого визита я посетил «Белкоммунмаш» и остался очень доволен увиденным электробусом. Я считаю, что это продукт очень высокого качества и как раз то, что требует сегодняшний день. Также мы обсуждаем создание высокотехнологичного животноводческого комплекса у нас в стране.

В рамках этого визита я успел побывать на МАЗе. Смотрим еще за специальной техникой – такие, как мобильные офисы, а также мне показали машины, произведенные для уборки мусора, по конкретному нашему заказу. О Мюнхенской конференции по безопасности: нужно работать над предотвращением конфликтов и их ранним решением Юлия Огнева:

Минск принимает Мюнхенскую конференцию по безопасности. Основные темы известны и широко обсуждаются. Это и Минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины, и в целом отношения между Востоком и Западом, и истечение срока действия соглашения о контроле над обычными и ядерными вооружениями.

Скажите, какова позиция Молдовы по основным вопросам мировой повестки? Павел Филип:

Во-первых, я поздравляю Минск, что Мюнхенская конференция проходит здесь. Кстати говоря, очень серьезная платформа по безопасности. В решении этих вопросов мы должны смотреть многосторонне – это совершенно непростые вопросы. Когда все будут открыто говорить, что этот заинтересован или эта группа заинтересована, тогда мы поймем, как можно решить эти конфликты. То есть, как воздействовать на одного или другого, как воздействовать правильно и эффективно. Президент Беларуси о Мюнхенской конференции: «Полезная конференция. Я даже не ожидал, что от нее может быть такая польза» Наш взгляд, мой личный взгляд, взгляд моей страны – во-первых, нужно работать на предотвращение этих конфликтов, во-вторых, работать над ранним решением этих конфликтов, потому что практика показывает, что время проходит, и становится всё сложнее и сложнее их разрешить. То, что происходит в регионе, далеко от того состояния, которое приносило бы нам спокойствие. «Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции О миротворческих усилиях Беларуси: «Это абсолютно смелые инициативы»

Юлия Огнева:

Минск как миротворческая площадка: мы очень много делаем для того, чтобы как минимум региональные конфликты были урегулированы как можно быстрее. Как вы оцениваете миротворческие усилия Беларуси, и согласны ли вы с глобальной внешнеполитической инициативой белорусского лидера о необходимости возобновления переговорного процесса, аналогичного Хельсинкскому?