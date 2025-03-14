Почему Беларуси важно развивать отношения с Мьянмой и чем интересен этот регион – объяснил политолог

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.
Аналитики мировых событий продолжают обсуждать попытки президента США Трампа и его команды достичь перемирия в Украине. Конечно, и для нас это очень важно, но все-таки кажется, что как-то слишком много внимания к словам американцев, но пока за ними нет реальных дел.
А вот у нашего Президента все по-другому, на днях он принял верительные грамоты от послов из 9 стран: Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Грузии, Индии, Кении, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Пакистана. Как видим, в основном это государства глобального Юга и Востока – те, с кем Беларусь последовательно выстраивает отношения, так как мы видим в них альтернативу западоцентричного мира.
Алексей Дзермант:
Среди этого перечня стран отдельно хотел бы выделить очень интересное государство – Республику Союз Мьянмы, где мне лично удалось побывать и сложить свое впечатление о ней. Мьянма – это часть Юго-Восточной Азии, государство стратегически расположенное в важном регионе между огромными Китаем и Индией.
Государство сложное: в нем проживает много народов и армия является одним из основных скрепляющих элементов этого государства и недаром его глава – старший генерал Мин Аунг Хлайн – именно он приезжал буквально на днях с официальным государственным визитом в Беларусь, а после уже открылось посольство Мьянмы, и у нас появился мьянманский посол.
Как это принято у западников, если государство стремится идти суверенным путем, а не следует их указаниям, то на него оказывается давление: санкции, попытки изменить государственный строй и стремление привести к власти своих марионеток. Мьянма здесь не исключение, но правительство держится, страна отбивает все атаки внешних сил. И эта черта сближает наши страны. А еще та идеология, о которой говорил Президент во время вручения верительных грамот.
Лукашенко принял верительные грамоты. Какие напутствия Президент дал послам?
Суть этой идеологии заключается в том, что Победа в Великой Отечественной Войне явилась для нас основанием непреходящих ценностей: стремлению к справедливости, в том числе в международных делах и неприятие любого колониализма и расизма. Мы заплатили слишком дорогую цену за свою Победу.
Подробности в видео.