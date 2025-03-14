Почему Беларуси важно развивать отношения с Мьянмой и чем интересен этот регион – объяснил политолог

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.

Аналитики мировых событий продолжают обсуждать попытки президента США Трампа и его команды достичь перемирия в Украине. Конечно, и для нас это очень важно, но все-таки кажется, что как-то слишком много внимания к словам американцев, но пока за ними нет реальных дел.

А вот у нашего Президента все по-другому, на днях он принял верительные грамоты от послов из 9 стран: Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Грузии, Индии, Кении, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Пакистана. Как видим, в основном это государства глобального Юга и Востока – те, с кем Беларусь последовательно выстраивает отношения, так как мы видим в них альтернативу западоцентричного мира.