«Как и вы, должны бороться за то, чтобы мы проявились на карте мира». Что объединяет Беларусь и Швейцарию? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В Швейцарии, куда впервые за последние четверть века отправилась наша парламентская делегация, на неделе много говорили о Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Страны разные и географически, и экономически. А вот политические ценности весьма схожие. Как Беларуси и Швейцария пишут новую страницу в отношениях? Из неофициальной столицы самой высокогорной страны Европы передает корреспондент Алена Сырова.

Алена Сырова, СТВ:

Беларусь часто называют восточно-европейской Швейцарией. И дело не столько в определенной внешней схожести, сколько в схожести ценностей. Две небольшие страны, со всех сторон окруженные экономическими и политическими гигантами, уже много лет берегут свою независимость, нейтралитет и право на личное мнение. Оттого еще более удивительно, что нынешний парламентский визит – первый за 26 лет отношений. Меткий, исторический, в самое сердце Швейцарии.

Это совсем не означает, что раньше мы не общались. У Беларуси и Швейцарии много контактов и возможностей обсуждать самые разные вопросы на международных площадках. Но этот парламентский визит первый, когда на столь высоком уровне говорят только о своих, белорусско-швейцарских отношениях.

Один за всех и все за одного – такой мушкетерский девиз венчает потолок швейцарского парламента. И речь, конечно, о единстве во взглядах всех кантонов Швейцарии. В ходе переговоров спикеры белорусского и швейцарского парламентов не раз подчеркнули: главное – доверие, а за ним придет и остальное.

У нас уже неплохие показатели. За 2017 год из Швейцарии в Беларусь инвестировали 57 миллионов долларов. Хорошей возможностью присмотреться к нашей стране для швейцарских депутатов стала Парламентская ассамблея ОБСЕ, которая проходила в июне в Минске. Активные и заинтересованные в налаживании контактов с Беларусью депутаты инициировали межпарламентскую группу дружбы.

Ответственные за дружбу с Беларусью швейцарские депутаты действующие, а это значит, что прямые обязанности никто не отменял. Время переговоров совпало с голосованием по закону о равенстве зарплат мужчин и женщин, и швейцарцы ненадолго удалились. Но пауза не помешала запустить процесс активного взаимодействия.

Кстати, итогом встречи стал меморандум о взаимопонимании между парламентскими группами дружбы. Зная особенности швейцарской политической культуры, этот документ воспринимается особенно ценно.

Павел Мацукевич, временный поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации:

Соглашение, меморандум, договор – это то, к чему нужно прийти, считают швейцарцы, а не то, с чего нужно начинать. Потому что очень часто, если отношения начинаются с подписания какого-то документа, этот документ оказывается в письменном столе в самом далеком ящике.

А вот не откладывать в тот самый «долгий ящик» решили создание побратимских связей между Бобруйском и Белендзоной. Кроме того, договорились и о проведении двусторонней комиссии по торговле уже в 2018 году.

Павел Мацукевич:

Продемонстрируем швейцарскому бизнесу те актуальные возможности для бизнес-инвестиций, которые на сегодняшний день предлагает Республика Беларусь. Это очень ожидаемое событие для двусторонних отношений. Которое, я надеюсь, будет иметь очень хорошие последствия для нашей взаимной торговли.

Эдвин Штуки, глава и собственник группы компаний «Translait SA»:

Мы как Швейцария начали подготовку, переработку и улучшение нашей продукции только в 50-х годах. В том числе и мой отец занимался этой деятельностью. И уже к 1985 году мы вышли на лидирующие роли в мире. Так что при наличии желания и возможностей то же самое можно сделать и в Беларуси.

Делится опытом владелец крупнейшего завода по переработки молочной сыворотки в Швейцарии. Одна из его фирм давно работает с Беларусью.

Эдвин Штуки:

Мы экспортируем белорусское, в том числе и в Европу, и в Азию. У нас есть некоторые наметки. Нам осталось выбрать регион и под кальку, под копирку то, что мы делаем здесь (высокотехнологичный проект), мы можем сделать и в Беларуси. О том, что к голосу Беларуси на самых разных площадках прислушиваются, говорит и Кристина Хонногер-Золотухина.

Кристина Хонногер-Золотухина, региональный координатор по Восточной Европе политической дирекции Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации:

Та роль, которую Беларусь играет в переговорах по поводу конфликта в Украине, она, конечно, вызывает уважение. Мы, наверное, как и вы, должны бороться за то, чтобы мы проявились на карте мира. Чтобы понятно было, что это мы. Мы не просто огромная страна, которая и так заметна, мы должны говорить о себе. Показывать какими-то действиями, что мы не просто юг Германии или восток Франции.

Татьяна в Цюрихе живет уже 7 лет. Признается: по Родине скучает и при любой возможности пытается рассказать швейцарцам о своей родной стране. А в Год малой Родины решила ее и показать.

Татьяна Загутина, фототограф:

Это 24 часа из жизни двух абсолютно, совершенно разных городов. Совершенно разных миров, скажем так. Я снимаю свою часть, то есть показываю Цюрих. Фотограф из Беларуси показывает свою часть. Мне просто, наверное, было интересно и важно показать, что мы есть.

Мало кто знает, что в самом центре Цюриха можно буквально прикоснуться к родному.

В одном из ресторанов на стенах висят оригинальные картины уроженца Витебска Марка Шагала.

Сам живописец любил здесь бывать, дружил с хозяином и даже лично разрисовывал меню.

Акратос Атанасиос, почетный консул Республики Беларусь в Цюрихе:

Для меня очень ценно представлять интересы такой страны, как Беларусь. С того времени, как я стал почетным консулом, я замечаю, как растет интерес белорусов и швейцарцев друг к другу, крепнут бизнес-связи и культурные.