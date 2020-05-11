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Как будет проходить избирательная кампания в Беларуси в условиях коронавируса

11 мая 2020 10:32
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Новости Беларуси. В Беларуси началась президентская избирательная кампания. С этого дня претенденты на пост главы государства могут подавать заявления о регистрации инициативных групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как будет проходить избирательная кампания в Беларуси в условиях коронавируса-1

Далее – сбор подписей, который стартует с 21 мая и продлится почти месяц.

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Чтобы вступить в борьбу за президентский пост, кандидатам нужно собрать минимум 100 тысяч подписей избирателей.

Как будет проходить избирательная кампания в Беларуси в условиях коронавируса-4

Нынешняя президентская кампания будет заметно отличаться от всех предыдущих. Она пройдет в условиях мировой пандемии коронавируса. Так, во время сбора подписей члены инициативных групп должны будут соблюдать меры безопасности, носить защитные маски и перчатки.

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Заседания областных, районных, городских исполкомов по вопросам, связанным с выборами, пройдут в закрытом режиме: без наблюдателей, представителей партий и общественных объединений. При этом будут организованы онлайн-трансляции.

Выборы Президента Беларуси назначены на 9 августа.

# Выборы в Беларуси # Фотофакт

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