Лидия Ермошина: август – период отпусков, но пандемия наложила отпечаток, избиратели будут находиться в стране

Обсуждались четыре возможные даты для проведения главной избирательной кампании страны. Это каждое воскресенье августа. Напомним, согласно Конституции, выборы Президента должны состояться не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего главы государства и обязательно в воскресенье. А значит, именно 30 августа являлось крайним сроком проведения кампании.

Это позволит, не нарушая обозначенные законом сроки, провести первый, а в случае необходимости и второй тур президентских выборов. В пользу даты прозвучали и другие аргументы. Один из них – символичность начала избирательной кампании в День Великой Победы.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Август – это период отпусков. Мы можем сказать, что у нас же избиратели будут отсутствовать в стране. Но пандемия наложила такой отпечаток, что избиратели все будут находиться в стране. И даже если они будут в этот период отдыхать, то мы предоставим все возможности, чтобы они проголосовали по месту отдыха.

Студентам мы предоставим возможность проголосовать по месту проживания постоянного, то есть там, где они будут находиться у родителей. Людям, которые будут располагаться на дачах, мы также дадим возможность проголосовать в сельсоветах, то есть в сельских участковых избирательных комиссиях там, где расположены их дачные домики.