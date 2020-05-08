Лидия Ермошина объяснила, почему президентские выборы предложено провести 9 августа

Обсуждались четыре возможные даты для проведения главной избирательной кампании страны. Это каждое воскресенье августа. Напомним, согласно Конституции, выборы Президента должны состояться не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего главы государства и обязательно в воскресенье. А значит, именно 30 августа являлось крайним сроком проведения кампании.

В итоге оптимальной среди предложенных дат депутаты и представители Центризбиркома назвали 9 августа. Это позволит, не нарушая обозначенные законом сроки, провести первый, а в случае необходимости и второй тур президентских выборов. В пользу даты прозвучали и другие аргументы. Один из них – символичность начала избирательной кампании в День Великой Победы.

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Изменения затронут работу всех участников кампании. Они должны быть обеспечены средствами защиты и следовать рекомендациям медиков. Так, инициативные группы при сборе подписей обязаны соблюдать социальное дистанцирование, чтобы обезопасить себя и избирателей. Кроме того, заседания областных, районных и городских исполкомов, связанные с проведением выборов, пройдут в закрытом формате. Все желающие смогут увидеть их в онлайн-стримах на интернет-страницах учреждений.