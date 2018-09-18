Кадровый вторник у Президента. Новые лица в районных и областных исполкомах, диппредставительствах, некоторых госорганах

Новости Беларуси. 18 сентября Президент принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые лица в районных и областных исполкомах, диппредставительствах, некоторых госорганах.

Так, Игорь Брилевич отныне председатель Пинского райсполкома, Михаил Киселевич будет отвечать за Лепельский район. А вот Александр Боданин уедет в Браславский. Его предыдущая должность – зампредседателя Миорского райисполкома.

Перед каждым из руководителей Александр Лукашенко поставил жесткие задачи и подчеркнул, что самое важное сегодня – оживить крупные города.