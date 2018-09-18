Кадровый вторник у Президента. Новые лица в районных и областных исполкомах, диппредставительствах, некоторых госорганах

Новости Беларуси. 18 сентября Президент принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые лица в районных и областных исполкомах, диппредставительствах, некоторых госорганах.
Новости Беларуси. 18 сентября Президент принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые лица в районных и областных исполкомах, диппредставительствах, некоторых госорганах.
Так, Игорь Брилевич отныне председатель Пинского райсполкома, Михаил Киселевич будет отвечать за Лепельский район. А вот Александр Боданин уедет в Браславский. Его предыдущая должность – зампредседателя Миорского райисполкома.
Перед каждым из руководителей Александр Лукашенко поставил жесткие задачи и подчеркнул, что самое важное сегодня – оживить крупные города.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Крупные города (мы их называем средние в республике) мы должны оживить, если это необходимо, и поднять на более высокий уровень. Но главное – это производство, чтобы было, где людям зацепиться, чтобы они могли работать и получать заработную плату. Поэтому вы посмотрите на это. Орша, Борисов, Барановичи, Лида – за такие города. За Бобруйск взялись, Полоцк. Особенно Пинск. Это южный оплот наш при таком населении. Я у вас буду в следующем году, и мы посмотрим на ту программу, которую вы разработаете вместе с губернатором.
Также помощником Президента – инспектором по Витебской области – назначен Виталий Вовк.