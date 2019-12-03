Олег Гайдукевич: «Политическая культура в Беларуси выросла»

Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Лилия Ананич: «Политическая культура нашего общества, в целом, оказалась выше вбросов»

Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы говорим о политической культуре. Если вспомним середину 90-ых годов и сейчас, то наше общество прошло огромный путь. И надо сказать, что это видно по всему. Начиная от того, как люди реагируют на этих радикалов, которые появляются. Потому что они популярностью не пользуются.

Второй момент: люди стали, на самом деле, разбираться умнее. Никто не верит в пустые обещания. Никто не верит. Все смеются.

Я на встрече, когда встречался с людьми, если человек, кандидат начинает говорить «сказки»: «Завтра в два раза зарплату увеличу!», «Послезавтра сделаю миллион рабочих мест или там всё решу!». Люди стали умнее. Люди прекрасно понимают, что реально, что – нереально. Поэтому согласен с тем, что политическая культура в Беларуси и понимание людей политики и политиков выросло.