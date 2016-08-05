«Избирательная кампания по-настоящему живая»: в Беларуси продолжается регистрация кандидатов в депутаты

Новости Беларуси. Миссии СНГ нужно выработать общие подходы для оценки выборов вместе с коллегами из БДИПЧ ОБСЕ. Такое мнение высказал глава миссии наблюдателей от Содружества. Сергей Лебедев 5 августа посетил окружные избирательные комиссии. Сейчас здесь идет проверка документов, которые подали потенциальные кандидаты в депутаты. Всего до 11 августа проверить нужно почти 8 сотен комплектов. Интерес к этой избирательной кампании большой. Для мониторинга уже аккредитовано более 230 иностранных наблюдателей.

Тщательная проверка и никакого права на ошибку. В эти дни в окружных комиссиях кипит работа. Проверить нужно почти восемь сотен комплектов документов. Всего в списке претендентов на депутатский портфель 630 человек. Конкурс – почти шесть человек на место. Но лишь 110 достанутся кресла в нижней палате парламента. Такой конкурс – плюс для избирателя. Выбирать, – заверяют в ЦИКе, – будет из кого. В то же время избирательным комиссиям работы это прибавляет.

Ирина Родик, председатель окружной избирательной комиссии по Калиновскому избирательному округу № 108 Минска:

У нас пять человек сдали подписные листы. Нужно отобрать, проверить, пересчитать каждую подпись.

Семь потенциальных кандидатов только в этой окружной комиссии. Цифра выше, чем в среднем по городу, – рассказывают здесь наблюдателям от СНГ. Те в свою очередь не устают повторять: высокий конкурс говорит об альтернативности выборов.

Тем временем избирательная кампания идет плавно и организованно. А вот за тем, чтобы ход кампании соответствовал белорусскому законодательству, как раз и будут следить наблюдатели.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

44 долгосрочных наблюдателя практически из всех стран СНГ уже работают в этой миссии. Мы продолжаем аккредитацию. И сейчас уже аккредитовано 183 представителя государств.

Главное – прозрачные выборы и возможность для белорусов свободно высказать мнение. Именно за этим контроль наблюдателей. Для мониторинга выборов уже аккредитовано более 230 иностранных представителей. Миссия СНГ работает в Беларуси около месяца. Тем временем миссия БДИПЧ ОБСЕ к мониторингу приступила не так давно.

Тана де Зулуета, глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы рады тому сотрудничеству, которое получаем от принимаемой стороны – МИДа и Центральной избирательной комиссии. Наша миссия, которая базируется пока только в Минске, сейчас состоит из 11 человек. На следующей неделе в страну прибудут долгосрочные наблюдатели в количестве 38 человек, которые будут размещены по всей территории Беларуси в командах по двое.

В рабочем графике экспертов – встречи с представителями госорганов, политических партий, представителями гражданского общества и СМИ.

А вот избирательный марафон в самом разгаре. Портрет своего кандидата составляют все белорусы, в том числе и те, кто с ходом выборов знаком как никто другой.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Я считаю, что работа депутата – это достаточно тяжелый такой, напряженный труд. И популизма здесь не должно быть, так как и какой-то чисто голословной политики. Все нормативно-правовые акты, акты законодательства, которые делаются, это высочайшая ответственность, потому что это документы, которые будут работать многие-многие годы.

Эту избирательную кампанию уже называют по-настоящему живой. Большой конкурс, явку избирателей тоже прогнозируют высокую. Регистрация же кандидатов продлится до 11 августа. Затем – месяц предвыборной агитации. А это значит активизируются инициативные группы. Да и сами избиратели уже смогут составить портрет своего выдвиженца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.