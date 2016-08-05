Как работают окружные избиркомы: с процессом 5 августа ознакомится Сергей Лебедев

Новости Беларуси. Глава миссии наблюдателей от СНГ на парламентских выборах посетит 5 августа окружные избирательные комиссии.

Сергей Лебедев ознакомится с организацией работы избиркомов в Минске, процессом обработки документов, которые предоставили претенденты в кандидаты.

Столица лидирует по числу поданных заявок.

Конкурс превышает 6 человек на место.

На обработку данных у представителей избирательных комиссий осталась ровно неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 августа станет известен точный список всех зарегистрированных кандидатов.