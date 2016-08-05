Сергей Лебедев: миссиям СНГ и ОБСЕ нужно выработать общие подходы для оценки выборов

Новости Беларуси. Миссии СНГ нужно выработать общие подходы для оценки выборов вместе с коллегами из БДИПЧ ОБСЕ. Такое мнение высказал Глава миссии наблюдателей от Содружества.

Сергей Лебедев 5 августа посетил окружные избирательные комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас здесь идет проверка документов, которые подали потенциальные кандидаты в депутаты.

Всего до 11 августа проверить нужно почти 8 сотен комплектов.

Интерес к этой избирательной кампании большой. Конкурс почти 6 человек на место. По мнению главы миссии СНГ, сейчас все идет планово и организованно.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Из 110 окружных комиссий мы 32 уже посетили. В состав участковых комиссий вошли наиболее достойные представители, которые смогут правильно организовать избирательный процесс и не допустят никаких злоупотреблений. 44 долгосрочных наблюдателя практически из всех стран СНГ уже работают в этой миссии. Мы продолжаем аккредитацию нашей миссии по наблюдению за выборами. И сейчас уже аккредитовано 183 представителя государств.

Для мониторинга уже аккредитовано более 230 иностранных наблюдателей.

Миссия СНГ работает в Беларуси около месяца. Причем, в тесном контакте с Центральной избирательной комиссией и с окружными избиркомами.

Представители миссии СНГ присутствовали на заседаниях в райисполкомах при назначении членов участковых комиссий. К работе уже приступили и наблюдатели от ОБСЕ.

Тана де Зулуета, глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы рады тому сотрудничеству, которое получаем от принимающей стороны – МИДа и Центральной избирательной комиссии. Наша миссия, которая базируется пока только в Минске, сейчас состоит из 11 человек. На следующей неделе в страну прибудут долгосрочные наблюдатели в количестве 38 человек, которые будут размещены по всей территории Беларуси в командах по двое.