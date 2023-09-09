Ивановский: всё больший вес имеют интересы страны, вокруг этого объединяются люди разных политических взглядов

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Быть патриотом – это работать на благо независимости и укрепления суверенитета. Остальное либо блажь, либо идеологическая ошибка. А может и диверсия? А сейчас вообще постидеологическое время. И столько нерафинированных скрещенных идеологий. Это как искусственно выведенные породы собак: агрессия осталась, вид не тот. Интересы нации и страны – вот главная идеология.

Александр Ивановский, политический аналитик:

Все больший вес набирает национальное государство, его национальные интересы. Вокруг этого объединяются люди разных политических взглядов, находят точки соприкосновения, которые есть. В этом смысле у нас есть морально-психологическое и, я бы сказал, идеологическое обеспечение, точнее нравственное, потому что с теми же самыми идеологиями достаточно сложно. Порядка 400 с лишним идеологических течений, которые есть. В принципе, это традиционные вещи, которые ушли в ХХ столетие. А сейчас пошли национальные движения и другие виды взаимодействия. Мы идем туда серьезно и надолго.