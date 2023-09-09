Евгений Пустовой: «В Беларуси хата бацькоў не прадаецца. Потому что есть свой Батька»

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Колоколами перезваниваются между собой православный Свято-Духов собор и католический Девы Марии, а между ними минское время, словно глашатай – вещает Ратуша. В этом сила и красота белорусской действительности. А Вечный огонь на площади Победы как символ неугасаемой памяти подвига, а поднятая вверх труба на стеле «Минск – город-герой» как символ воинской славы. А наши основательные заводы и фабрики – промышленное лицо Беларуси. И весомые колонны Академии наук – опора развития. Ухоженный, но не пафосный и со вкусом оформленный сквер БГУ как пример нашего белорусского мировоззрения.
Ивановский: все больший вес имеют интересы страны, вокруг этого объединяются люди разных политических взглядов. Подробности.
Невычурные парки и неиспорченные небоскребами транскорпораций миленькие и тихие дворики столицы. А если дворцы, то наши, общие: профсоюзов, Республики, Независимости. Действительно, в Беларуси хата бацькоў не прадаецца. Потому что есть свой Батька. Может, не очень политкорректно, зато честно. О главном. В смысле Первом и главных событиях уходящей недели. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.
Подробности в видеоматериале.