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Евгений Пустовой: «В Беларуси хата бацькоў не прадаецца. Потому что есть свой Батька»

09 сентября 2023 17:14
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой: «В Беларуси хата бацькоў не прадаецца. Потому что есть свой Батька»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Колоколами перезваниваются между собой православный Свято-Духов собор и католический Девы Марии, а между ними минское время, словно глашатай – вещает Ратуша. В этом сила и красота белорусской действительности. А Вечный огонь на площади Победы как символ неугасаемой памяти подвига, а поднятая вверх труба на стеле «Минск – город-герой» как символ воинской славы. А наши основательные заводы и фабрики – промышленное лицо Беларуси. И весомые колонны Академии наук – опора развития. Ухоженный, но не пафосный и со вкусом оформленный сквер БГУ как пример нашего белорусского мировоззрения.

Ивановский: все больший вес имеют интересы страны, вокруг этого объединяются люди разных политических взглядов. Подробности.

Евгений Пустовой: «В Беларуси хата бацькоў не прадаецца. Потому что есть свой Батька»-4

Невычурные парки и неиспорченные небоскребами транскорпораций миленькие и тихие дворики столицы. А если дворцы, то наши, общие: профсоюзов, Республики, Независимости. Действительно, в Беларуси хата бацькоў не прадаецца. Потому что есть свой Батька. Может, не очень политкорректно, зато честно. О главном. В смысле Первом и главных событиях уходящей недели. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.

Подробности в видеоматериале.

# «Политика без галстуков и купюр» # Евгений Пустовой # Фотофакт

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