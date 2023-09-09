Империя Джорджа Сороса – человеческое общество под угрозой. Спецвыпуск «САСС уполномочен заявить»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Надежда Сасс, СТВ:

Мне противодействовали западные спецслужбы и венгерская полиция, но несмотря на это я расскажу вам историю о теневой империи Джорджа Сороса.

Обезумевшие финансисты хотят уничтожить человеческую расу с помощью идей трансгуманизма и прочих диких измышлений.

Они могут контролировать и изменять человеческую природу, создать совершенно новое общество, стерев старое. Попытку это сделать мы и наблюдаем сегодня.

Он хочет создать либеральное общество, цель которого состоит в том, чтобы разрушить все общественные институты. Семья, государство, люди – все необходимо изменить.

Он пытается насадить свое мнение в разных странах в обход демократического процесса. Поэтому мы должны его остановить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогой Джордж, спасибо, что приехал. До свидания!