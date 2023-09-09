Империя Джорджа Сороса – человеческое общество под угрозой. Спецвыпуск «САСС уполномочен заявить»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны.
Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны.
Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».
Надежда Сасс, СТВ:
Мне противодействовали западные спецслужбы и венгерская полиция, но несмотря на это я расскажу вам историю о теневой империи Джорджа Сороса.
Обезумевшие финансисты хотят уничтожить человеческую расу с помощью идей трансгуманизма и прочих диких измышлений.
Они могут контролировать и изменять человеческую природу, создать совершенно новое общество, стерев старое. Попытку это сделать мы и наблюдаем сегодня.
Он хочет создать либеральное общество, цель которого состоит в том, чтобы разрушить все общественные институты. Семья, государство, люди – все необходимо изменить.
Он пытается насадить свое мнение в разных странах в обход демократического процесса. Поэтому мы должны его остановить.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогой Джордж, спасибо, что приехал. До свидания!
Ваш Президент – хороший фактор стабильности в регионе. Он стремится к миру и работает на благо своего народа. Проблема в том, что в Западной Европе политики работают не на свой народ, а на крупные корпорации, на Соединенные Штаты Америки.
Специальный выпуск программы «САСС уполномочен заявить» смотрите на телеканале «Россия-Беларусь» в воскресенье, 10 сентября, в 22:00.