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Империя Джорджа Сороса – человеческое общество под угрозой. Спецвыпуск «САСС уполномочен заявить»

09 сентября 2023 13:16
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны.

Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Империя Джорджа Сороса – человеческое общество под угрозой. Спецвыпуск «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ:
Мне противодействовали западные спецслужбы и венгерская полиция, но несмотря на это я расскажу вам историю о теневой империи Джорджа Сороса.

Империя Джорджа Сороса – человеческое общество под угрозой. Спецвыпуск «САСС уполномочен заявить»-4

Обезумевшие финансисты хотят уничтожить человеческую расу с помощью идей трансгуманизма и прочих диких измышлений.

Империя Джорджа Сороса – человеческое общество под угрозой. Спецвыпуск «САСС уполномочен заявить»-7

Они могут контролировать и изменять человеческую природу, создать совершенно новое общество, стерев старое. Попытку это сделать мы и наблюдаем сегодня.

Империя Джорджа Сороса – человеческое общество под угрозой. Спецвыпуск «САСС уполномочен заявить»-10

Он хочет создать либеральное общество, цель которого состоит в том, чтобы разрушить все общественные институты. Семья, государство, люди – все необходимо изменить.

Империя Джорджа Сороса – человеческое общество под угрозой. Спецвыпуск «САСС уполномочен заявить»-13

Он пытается насадить свое мнение в разных странах в обход демократического процесса. Поэтому мы должны его остановить.

Империя Джорджа Сороса – человеческое общество под угрозой. Спецвыпуск «САСС уполномочен заявить»-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогой Джордж, спасибо, что приехал. До свидания!

Империя Джорджа Сороса – человеческое общество под угрозой. Спецвыпуск «САСС уполномочен заявить»-19

Ваш Президент – хороший фактор стабильности в регионе. Он стремится к миру и работает на благо своего народа. Проблема в том, что в Западной Европе политики работают не на свой народ, а на крупные корпорации, на Соединенные Штаты Америки.

Специальный выпуск программы «САСС уполномочен заявить» смотрите на телеканале «Россия-Беларусь» в воскресенье, 10 сентября, в 22:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Фотофакт

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