Минск принимает заседание Совета постпредов стран СНГ

Первое в 2024 году заседание постпредов стран СНГ проходит 23 января в Минске. На нем Россия представляет Концепцию своего председательства в Содружестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она была одобрена в Бишкеке еще на предыдущей встрече лидеров стран, объединенных общим интересом. Ставится задача повысить роль СНГ на международной арене за счет достижений в самых различных сферах, начиная от экономики и внешней политики до культурного и гуманитарного взаимодействия.

Александр Панкин, заместитель министра иностранных дел России:

Экономическое сотрудничество, внешнеполитическая координация, борьба с новыми вызовами и угрозами, военное сотрудничество, культурно-гуманитарное пространство и сотрудничество на нем. Ну и, конечно, расширение взаимодействий с нашими внешними партнерами в мире, как с ближайшими, так и отдаленными. На каждом из этих направлений целый ряд мероприятий предусмотрен.