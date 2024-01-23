Минск принимает заседание Совета постпредов стран СНГ

Первое в 2024 году заседание постпредов стран СНГ проходит 23 января в Минске. На нем Россия представляет Концепцию своего председательства в Содружестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первое в 2024 году заседание постпредов стран СНГ проходит 23 января в Минске. На нем Россия представляет Концепцию своего председательства в Содружестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она была одобрена в Бишкеке еще на предыдущей встрече лидеров стран, объединенных общим интересом. Ставится задача повысить роль СНГ на международной арене за счет достижений в самых различных сферах, начиная от экономики и внешней политики до культурного и гуманитарного взаимодействия.
Александр Панкин, заместитель министра иностранных дел России:
Экономическое сотрудничество, внешнеполитическая координация, борьба с новыми вызовами и угрозами, военное сотрудничество, культурно-гуманитарное пространство и сотрудничество на нем. Ну и, конечно, расширение взаимодействий с нашими внешними партнерами в мире, как с ближайшими, так и отдаленными. На каждом из этих направлений целый ряд мероприятий предусмотрен.
В нынешнем году в странах СНГ пройдет ряд избирательных кампаний. Наблюдение за выборами в единый день голосования будет налажено и у нас. В миссию наблюдателей от СНГ войдут около 150 человек. Их работа началась буквально накануне. До этого Исполнительный комитет Содружества анализировал ход подготовки к электоральной кампании и изменения в законодательстве Беларуси.