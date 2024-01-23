Россия представила Концепцию своего председательства в СНГ

В условиях санкций межрегиональное и приграничное сотрудничество стран Содружества приобретает особую значимость. Этот вопрос стал одним из главных в повестке заседания Совета постпредов СНГ в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году оно проходит впервые. Ключевой темой стала презентация Концепции председательства России в Содружестве. Среди направлений, которые планируют развивать, – экономическое, борьба с новыми вызовами и угрозами, военное и культурно-гуманитарное сотрудничество, расширение взаимодействия с внешними партнерами. В планах проведение Всемирного фестиваля молодежи, Конгресса молодых ученых и Форума регионов СНГ.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

Жизнь сама диктует нам активизировать наше взаимодействие в рамках СНГ по всем трем направлениям. В условиях санкционного давления, жесткого, необоснованного, агрессивного, в отношении Беларуси, России и других стран СНГ сам Бог велел нам теснее взаимодействовать, активизировать наше сотрудничество. И государства СНГ это делают.

Александр Панкин, заместитель министра иностранных дел России:

Содружество открыто к взаимодействию с различными партнерами, оно уже налажено, расширяется. Но благодаря казахстанской инициативе принято в прошлом году решение о статусе наблюдателя в СНГ, партнера в СНГ. Оно поможет привлечь не только международные площадки, но, возможно, и двусторонних партнеров к дальнейшему углублению взаимодействия с нашим Содружеством.