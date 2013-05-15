Итоги визита Александра Лукашенко в Армению

Новости Беларуси. Завершился официальный визит Президента Беларуси в Армению. Стороны подписали пакет двусторонних документов в области ядерной безопасности, сельского хозяйства, спорта, гуманитарной сфере. Обсуждались и другие сферы взаимодействия. Эксперты уже подсчитывают дивиденды от встречи в Закавказье.

Встречи, переговоры — это не просто дипломатический протокол. Достигнутые соглашения — это своего рода гарантия дальнейшего сотрудничества для наращивания товарооборота между странами и ориентиры взаимодействия в ближайшей перспективе.

Дипотношениям Беларуси и Армении — 20 лет. Есть совместные проекты. Однако, потенциал для укрепления и развития экономических связей велик.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Раньше в основном интересовались сбытом нашей продукции на территории Армении, а теперь мы уже заговорили о потенциале армянских инвестиций на белорусской территории. Закавказье - достаточно специфический регион, регион, в котором как добываются энергоресурсы, так и проходят основные маршруты поставок энергоресурсов. То есть исходя из этого Закавказье всегда было для Беларуси одним из ключевых регионов внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности.

Стратегическая тема двустороннего диалога - атомная энергетика. Глава белорусского государства посетил Армянскую АЭС. Важный вопрос подготовка кадров, ведь многое зависит от опытных специалистов. Беларуси интересен опыт и в эксплуатации АЭС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Обмен информацией о безопасной эксплуатации атомных электростанций, а также о новых подходах в строительстве энергоблоков вызывает обоюдный интерес. У вас накоплен серьезный опыт эксплуатации подобных объектов. И мы рассчитываем, что хотя бы десяток специалистов Армения сможет направить в Беларусь, для того чтобы они помогли на первых этапах нам в эксплуатации строящейся электростанции.

Минск и Ереван подписали пакет двусторонних документов в области сельского хозяйства, спорта, гуманитарной сфере. Заключили межправительственное соглашение об обмене информацией и сотрудничестве в области ядерной безопасности и радиационной защиты.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой Института бизнеса и менеджмента БГУ:

Этот проект в сфере атомной энергетики не просто односторонне выгоден нам с точки зрения привлечения их специалистов. Он выгоден и Армении с точки зрения изучения новых технологий, которые сегодня россияне предлагают на внешних рынках.

Минск и Ереван выверили позиции и в сфере промышленной кооперации. Белорусские трактора и большегрузы знают в Армении еще с советских времен. В карьерах по добыче золота, меди уже работают сотни БелАЗов.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Велись разговоры о поставках сюда наших большегрузных автомобилей БелАЗ. По линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия тоже достигнута конкретная договоренность о сотрудничестве и поставках сельскохозяйственной продукции.

Спрос у местных жителей на белорусские продукты питания. 11 тысяч наименований в ассортименте. Буквально сегодня в Ереване открыли филиал армяно-белорусского торгового дома «Ар-Бе». До конца 2013-го планируют начать работу еще несколько таких магазинов в столице, а в следующем году - в региональных центрах.

Степан Сухоренко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения:

Серьезный интерес проявляется к нашему торговому дому, к нашей продукции, особенно потребительской. Наше соглашение двустороннее по всем направлениям. Армения достаточно динамично развивается. Достаточно серьезная динамика будет и после визита Главы государства, который буквально сейчас состоялся.

Соглашение о сотрудничестве подписали Национальные олимпийские комитеты Беларуси и Армении. В целом, по итогам официальных встреч и переговоров 5 межгосударственных документов пополнили портфель договоренностей. Это расширит взаимодействия сторон в экономической сфере. Сейчас дело за бизнесом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.