Александр Лукашенко посетил Армянскую атомную электростанцию, после чего пригласил армянских атомщиков в Беларусь

Новости Беларуси. Продолжается официальный визит Александра Лукашенко в Армению.

Сегодня, 14 мая, Глава белорусского государства посетил Армянскую атомную электростанцию. Белорусский Президент ознакомился с работой второго блока АЭС, осмотрел различные технологические установки. В настоящее время на станции вырабатывается около 40% всей потребляемой в Армении электроэнергии.

Армянскую АЭС построили в конце 70-х гг. в 35 километрах от Еревана. Даже во время сильного землетрясения в Спитаке в 1988 году станция выстояла, хотя до эпицентра было около ста километров, и сюда подземный толчок докатился силой больше чем в 5 баллов.

Гагик Маркосян, генеральный директор Армянской АЭС:

Армения, кроме определенного количества гидроресурсов, других энергоресурсов не имеет. И зависеть только от газа неправильно. Надо, чтобы была диверсификация. Сегодняшние станции, одна из которых строится и в Беларуси, будут отвечать самым современным нормам.

Если в Островце станция только строится — Армянская АЭС успешно работает уже больше 35 лет. Александр Лукашенко сегодня детально интересовался у специалистов тонкостями эксплуатации стратегического объекта. Энергетики рассказали, как работает турбина блока и центр управления станцией. Интересовался Президент и условиями труда.

Армянский опыт в эксплуатации АЭС интересен Беларуси. Важный вопрос и подготовка кадров, ведь здесь многое зависит от хороших специалистов. Будущее взаимодействие две страны еще накануне скрепили на бумаге. Подписано межправительственное соглашение об обмене информацией и сотрудничестве в области ядерной безопасности и радиационной защиты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Успокоили нас, обнадежили. Нам ведь непросто, понимаете, после Чернобыля. Но, я считаю, что мы должны иметь атомную электростанцию. Вокруг нас «кольцо» атомных станций. Нам нужны классные специалисты.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Будем обмениваться и будем перенимать их опыт. То есть мы создаем эти регулирующие органы в рамках требований МАГАТЭ. Сегодня, надо сказать, наша атомная станция - самая безопасная в мире, других таких нет. Мы сотрудничаем активно и с МАГАТЭ, и с Российской Федерацией. Опыт Армении нам тоже будет полезен.

Срок эксплуатации действующей АЭС - до 2016 года. В планах армянских энергетиков продлить работу станции еще на 10 лет. За это время построят и новый энергоблок в 2,5 раза мощнее нынешнего. Возводить стратегический объект, как и в Островце, будут российские специалисты.

А вот эксплуатировать новую станцию белорусским энергетикам помогут армянские коллеги. Александр Лукашенко пригласил армянских атомщиков в Беларусь, для обмена опытом.

Беларусь завершает подготовительный этап строительства АЭС в Островце и уже летом приступит непосредственно к возведению станции. Нашей стране интересен опыт Армении в вопросах эксплуатации АЭС, а также подготовки кадров. Кроме этого, интересны подходы, накопленные армянскими коллегами в сфере взаимодействия с международными организациями, такими как МАГАТЭ.

В свою очередь, интерес армянской стороны может заключаться в изучении белорусского опыта при строительстве новой АЭС. Ведь Армения и дальше планирует развивать атомную энергетику.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

Есть масса точек соприкосновения, которые интересны и армянской, и белорусской стороне. Армянской стороне это интересно, потому что мы уже приступили к строительству атомной станции. Мы уже заканчиваем подготовительный этап строительства, и уже в ближайшее время после решения некоторых процедурных вопросов, связанных с выдачей лицензии регулирующего органа, с экспертизой архитектурного проекта, мы приступим к строительству самой атомной станции, и это по нашим расчетам должно произойти в июне-июле этого года.

Сегодня же национальные олимпийские комитеты Беларуси и Армении подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Глава белорусского государства, Президент НОК Беларуси Александр Лукашенко и Президент НОК Армении Гагик Царукян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще один пункт сегодняшнего маршрута Александра Лукашенко — город Абовян. Это спутник Еревана. Со столицей он связан автомобильной и железной дорогами. Похожая схема в будущем появится и в Беларуси, например, между Минском и Смолевичами. Город в 15 километрах от столицы называют «северными воротами Еревана». Население — около 50 тысяч человек. Развитая инфраструктура. Есть крупные предприятия. Как рассказывают местные жители, единственное, чего не хватало, - это церкви. Сегодня новый храм торжественно открыли.

На богослужении присутствовал и Александр Лукашенко. Среди почетных гостей - Серж Саргсян, экс-президент страны Роберт Кочарян и лидер партии Процветающая Армения Гагик Царукян.

Литургию по случаю освящения храма святого Иоанна провел Патриарх Армянской апостольской церкви. После богослужения президенты двух стран поставили церковные свечи.