Итоги официального визита Президента Шри-Ланки в Беларусь

Новости Беларуси. Официальный визит Президента Шри-Ланки в Беларусь завершен. Последний день пренбывания ланкийской делегации оказался не менее насышенным.

Махинда Раджапакса пообщался с белорусскими парламентариями, принял участи в туристическом форуме и побывал на двух белорусских промышленных предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 августа у Махинды Раджапакса была насыщенная программа. Утром глава Южно-Восточного государства почтил память погибших солдат Великой Отечественной. Венок возложил к обелиску на площади Победы. По традиции для гостей самого высокого ранга — торжественный марш роты почетного караула.

После официальных мероприятий на Площади Победы лидер Шри-Ланки встретился с белорусскими парламентариями. Последние не скрывали: нашу страну впечатляют те достижения, которых удалось добиться Шри-Ланке в последние годы. В том числе в социальной сфере. Махинда Раджапакса, в свою очередь, предложил создать в белорусском и ланкийском парламентах группы дружбы.

Вчерашние предложения о создании совместных предприятий обсуждение получили уже сегодня. Президент Шри-Ланки посетил Минский автомобильный и тракторный заводы. Кстати, от выставки машин, которую для него подготовили здесь, Махинда Раджапакса остался в восторге. Особый интерес у гостей вызвала техника малой мощности и тракторы для обработки риса.

МАЗ готов поставлять в Шри-Ланку автобусы. Тем более, что потребность авторынка островного государства огромна. Около 5 тысяч грузовых машин в год. Пока договорились на двух сотнях единиц экспортной техники в год. На МТЗ обсудили и возможность сборки тракторов, что называется, на месте. Это открывает для Беларуси совершенно новые перспективы. Продавать без пошлин свою технику на рынок практически всего южно-восточного региона.

Владимир Волчок, генеральный директор ПО «Минский тракторный завод»:

Прежде всего их интересуют трактора для малых рисовых полей, так называемых чеков, для малых фермерских хозяйств. Мы имеем определенные предложения для ланкийских фермеров. Я думаю, в ближайшее время мы сможем уточнить технические требования и предложить конкретные модели для наших ланкийских партнеров.

Сегодня же и еще одно премиум-событие. Туристический форум. Старожилы тур- бизнеса из двух стран обсуждали доступность этой страны для наших туристов. Сейчас Шри-Ланка пользуется меньшей популярностью, чем, скажем, Тайланд или Индия. Основная причина: цены. Да и добираться разве что из Москвы. Прямой авиарейс из Минска, надеются специалисты турдела, должен исправить ситуацию. Смогут ли белорусы ездить в Шри-Ланку без виз, говорить рано. Пока поблажки сделали только для дипломатов.

Бшвара Гунаратнэ, председатель бюро по развитию туризма (Шри-Ланка):

Сегодня у нас есть большой выбор туров в Шри-Ланку разных ценовых категорий. Но мы хотим сделать отдых в нашей стране для белорусов оптимально удобным и доступным. Надеемся, что в этом поможет, в том числе, и открытие прямого авиарейса между Минском и Коломбо.

Вадим Кармазин, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Наши граждане любят отдыхать в теплых краях, часто уже выезжают наши туристы и в Индию, я думаю, откроют для себя и Шри-Ланку. Нам обещала ланкийская сторона, что организует рекламно-информационные туры, для того чтобы туроператоры более близко познакомились со страной, и также информационные туры для средств массовой информации.