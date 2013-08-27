Александр Лукашенко о государственных премиях: Если нет великих достижений, то и присваивать ничего не надо

Новости Беларуси. Александр Лукашенко считает, что государственных премий достойны только лучшие. Сегодня президенту рассказали о соискателях, которые претендуют на высокую награду в стране по итогам 2012 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вручается госпремия раз в два года. За успехи в области науки и техники, а также за достижения в сфере литературы, искусства и архитектуры. Материалы и кандидатов отбирает специальный комитет. Еще более тщательно их изучает глава государства. Он подчеркнул, что работа по поиску талантов должна быть более системной.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы до сих пор в долгу перед талантливыми людьми, я имею в виду государственные премии Республики Беларусь. К сожалению, может быть я и не прав, но не было оснований для подписания соответствующих документов. Представлены были материалы работ, на мой взгляд, если не считать специальных работ, слабые и, чтобы не ошибиться, я попросил вас, чтобы вы проработали предложения по лауреатам - проект предложения по лауреатам государственных премий Республики Беларусь. На сколько я понимаю, работа эта проведена. Я хотел бы, чтобы мы подробно рассмотрели предложенные материалы и предложения соответствующих структур и органов власти по присвоению государственных премий. При этом, я бы убедительно просил вас, чтобы мы исходили не из того, что надо присваивать государственные премии и из худшего выбрать лучшее, я исхожу из того принципа, что если нет великих достижений, то и присваивать ничего не надо. Если нет, я не утверждаю, что их нет. Скорее всего они есть, просто порой мы не можем провести соответствующую работу, чтобы выявить эти работы. Хотя, у нас же и обратный процесс есть - сами коллективы, люди предлагают и могут предложить себя и свои коллективы для присвоения государственных премий. Но, тем не менее, решение за нами. И коль мы не можем принять такое решение, значит здесь нет системной работы.

В Беларуси существует сложная и многоступенчатая система отбора талантливых разработок и культурных достижений. Их выбирают с учетом общественного мнения. На премию выдвигают работы, в которых есть научные открытия, идеи имеют заметный экономический эффект или значимы для людей. Так в прошлый раз государственную премию получили авторы современных хирургических технологий лечения тазобедренного сустава у детей. Госпремии были удостоены конструкторы карьерных самосвалов большой грузоподъемности. Награду получил творческий коллектив за мемориал «Детям — жертвам Великой Отечественной войны» в Гомельской области.

Анатолий Рубинов, председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Комитета по Государственным премиям:

Президент всегда ставит задачу, чтобы это были самые лучшие работы, работы действительно достойные, высокого уровня, лучшие достижения нашей национальной науки и техники, нашей национальной культуры, но имеющие мировой уровень. Чтобы премия, если человек становится лауреатом государственной премии, чтобы это было высочайшее звание, действительно оправданное. Поэтому он всегда очень тщательно, скрупулёзно относится к рассмотрению этих работ. Чтобы авторитет этих работ был весьма высок.

Окончательное решение о том, кто получит госпремию по итогам 2012 года, будет принято Президентом в ближайшее время.