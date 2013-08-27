Беларусь и Шри-Ланка подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере туризма и авиаперевозок

Новости Беларуси. Сегодня в Минске открылся масштабный белорусско-ланкийский туристический форум. Свои возможности представили крупнейшие игроки турбизнеса двух стран. Во встрече принял участие и Президент Южно-Восточного государства Махинда Раджапакса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнесмены обсудили перспективы взаимодействия бизнеса и подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере туризма и авиаперевозок. Своими предложениями и идеями поделились руководители крупнейших туроператоров и сетей отелей Шри-Ланки. На встрече также обсуждалась возможность открытия прямого авиа-рейса между Минском и Коломбо.

Бшвара Гунаратнэ, председатель бюро по развитию туризма (Шри-Ланка):

Сегодня у нас есть большой выбор туров в Шри-Ланку разных ценовых категорий. Но мы хотим сделать отдых в нашей стране для белорусов оптимально удобным и доступным. Надеемся, что в этом поможет, в том числе, и открытии прямого авиарейса между Минском и Коломбо.

Вадим Кармазин, директор департамента по туризма министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Наши граждане любят отдыхать в теплых краях, часто выезжают в Индию, я думаю, откроют для себя и Шри-Ланку. Нам обещала ланкийская сторона, что организует рекламно-информационные туры, чтобы туроператоры более близко познакомились со страной, а также информационные туры для СМИ.