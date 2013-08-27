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Президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса посетил МАЗ и МТЗ

27 августа 2013 14:58
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Новости Беларуси. Президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса посетил сегодня ряд крупных промышленных белорусских предприятий. В частности, МАЗ и МТЗ. Так, Минский автомобильный завод готов поставлять в Шри-Ланку  городские и туристические автобусы, а также легкие грузовики-пятитонники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потребность авторынка южно-азиатского государства около 3-5 тыс. большегрузов в год.  Доля МАЗа может составить до 200 единиц ежегодно. Стороны обсуждают детали потенциального партнерства. При чем речь идет не только о поставках, но и возможной сборке белорусской технике на месте. Это позволит беспошлинно реализовывать собранную там продукцию и поставлять ее в другие страны - Бангладеш, Индию, Непал  и Пакистан.

Виталий Гончарик, заместитель генерального директора по внешне-экономическим связям ОАО «МАЗ»:
Это очень выгодно для нас. Действительно, рынок Шри-Ланки при открытии в свободных экономических зонах сборочных производств можно представлять товар без пошлин. Здесь может идти речь о поставках в год до нескольких сотен единиц нашей продукции. Речь идет об организации сборочных производств и грузовой, и пассажирской техники.

А Минский тракторный планирует создание в Шри-Ланке совместного предприятия по сборке сельхозтехники. Высокий гость побывал на главном сборочном конвейере  и осмотрел выставку. Особый интерес Президент Шри-Ланки проявил к тракторам для обработки риса, а также к технике малой мощности. Стороны договорились о поставках для потребителей Шри-Ланки, а также об организации там сборочного завода. В ближайшие недели наша делегация отправится в Шри-Ланку, где эти вопросы обсудят более детально.

Владимир Волчок, генеральный директор ПО «Минский тракторный завод»:
Прежде всего их интересуют трактора для малых рисовых полей, так называемых чеков, для малых фермерских хозяйств. Мы имеем определенные предложения для ланкийских фермеров. Я думаю, в ближайшее время мы сможем уточнить технические требования и предложить конкретные модели нашим партнерам.

# Государственная политика # Фотофакт # Владимир Волчок # Виталий Гончарик # Беларусь-Шри-Ланка

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