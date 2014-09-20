Итоги минских переговоров: войска в зоне конфликта на юго-востоке Украины разведут под контролем ОБСЕ

Новости Украины. Войска в зоне конфликта на юго-востоке Украины разведут под контролем ОБСЕ. Это главный результат переговоров контактной группы в Минске. Контактная группа в Минске согласовала условия перемирия. Разговор в формате Украина-ОБСЕ-Россия проходил в конфиденциальном формате и продолжался около семи часов. С итоговым заявлением стороны выступили в Президент-отеле уже глубокой ночью. Стало известно, что подписан меморандум об исполнении положений протокола по итогам прошедшего ранее первого заседания трехсторонней контактной группы.

Представитель официального Киева Леонид Кучма озвучил основные позиции. В их числе — договоренность отвести тяжелую военную технику на расстояние, которое делает невозможным ведение огня по позициям другой стороны конфликта. Таким образом будет образована 30-километровая зона безопасности. Введен запрет на полеты боевой авиации над этой территорией. Исключение — летательные аппараты ОБСЕ. Контроль этой организации — ключевой фактор соблюдения режима прекращения огня, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Начиная с 15.00 часов дня журналисты ждали участников переговоров в Президент-отеле, причем до последнего момента не было известно, во сколько точно начнется встреча и в каком формате она пройдет. Но это никого не удивило: работа контактной группы всегда проходит в конфиденциальной обстановке. Первыми у входа появились глава российской дипмиссии в Украине и представитель ОБСЕ. Что примечательно, приехали они в одной машине. Затем Леонид Кучма, а также представители Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.

От каких-либо комментариев до начала встречи большинство участников отказалось. Традиционно несколько слов сказал лишь представитель официального Киева. Кучма ждет от встречи в Минске продвижения вперед.

Заседание началось в 7 вечера. И с учетом небольшого перерыва на ужин продолжалось около семи часов. Все это время журналисты были, что называется, на «голодном информационном пайке». Перед закрытыми дверями, в холле Президент-отеля — новостей минимум. Известно лишь, что вокруг нового документа развернулись жесткие споры. Наконец, время итогового выступления. На часах было уже далеко за полночь, когда Леонид Кучма продемонстрировал всем меморандум, над которым, все это время и работала группа. Документ, по сути, — гарант исполнения протокола, который ранее уже подписала контактная группа. Экс-президент Украины также отметил комфортные условия работы, созданные для контактной группы в Минске.

Леонид Кучма, экс-президент Украины:

Журналистам сначала слова благодарности за то, что хватило выдержки нас дождаться. Не могу не сказать слова благодарности в адрес белорусской стороны, лично президенту. Александр Григорьевич обеспечил нас всем и вся. Конечно, хочу поблагодарить нашу команду, которая была и в прошлый раз в таком же составе, за тот хоть и длительный, но конструктивный диалог, который позволил нам подписать главный сегодня документ.

Еще один важный пункт: с территории Украины должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, военная техника, боевики и наемники. Посол России в Украине Михаил Зурабов также отметил, что с начала сентября на 70% снизилась интенсивность огня. Идет процесс освобождения военнопленных.

Михаил Зурабов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине:

Должен заметить, что все члены контактной группы и наши коллеги сегодня подтвердили правильность того решения, которое было принято 5 сентября. Все-таки деэскалация началась и масштабы военных конфликтов, противостояний существенно сократились.

Представители самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР отметили, что переговоры были непростыми. Но их взгляды в вопросах прекращения огня и обмена пленными сходятся с позицией официального Киева.

Игорь Плотницкий, премьер-министр самопровозглашенной Луганской Народной Республики:

Как вы знаете, 5 сентября мы подписали договоренность о прекращении боевых действий. Можно сказать, что в некоторых случаях бывали нарушения, но сегодня меморандум поставит точку, будет полное прекращение огня.

Александр Захарченко, премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики:

Сегодня удалось в тяжелейших переговорах все-таки отстоять свои мнения по поводу артиллерийских систем, минометов и так далее на те расстояния, которые не позволят вести огонь.

Хайди Тальявини, официальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине:

Договорились о мониторинге режима прекращения применения оружия. Это в той зоне, о которой мы говорили.

Также переговорщики ясно дали понять, что обсуждение украинского конфликта на минской площадке будет продолжено. Вполне возможно, что темой следующей встречи будет определение статуса самопровозглашенных республик.