Участники минской встречи подписали меморандум. Об этом заявил сегодня журналистам экс-президент Украины Леонид Кучма по итогам заседания контактной группы Россия-Украина-ОБСЕ с участием представителей самопровозглашенных республик, передает корреспондент БЕЛТА.



"Хочу поблагодарить контактную группу за длительный, но конструктивный диалог, который произошел сегодня. Мы подписали меморандум об исполнении положений протокола по итогам консультаций трехсторонней контактной группы, которые прошли 5 сентября.



Решили:

Первое - прекращение применения оружия считается общим,



Второе - остановка подразделений и воинских формирований сторон на линии их соприкосновения по состоянию на 19 сентября.



Третье - запрет на применение всех видов вооружения и ведение наступательных действий.



Четвертое - в течение суток с момента принятия данного меморандума отвод средств поражения калибром свыше 100 мм от линии соприкосновения на расстояние не менее 15 км с каждой стороны. При этом отвести от линии соприкосновения сторон артиллерийские системы калибром свыше 100 мм на удаление их максимальной дальности стрельбы.



Пятое - запрет на размещение тяжелого вооружения и военной техники в районе населенных пунктов; запрет на установку новых минно-взрывных, инженерных заграждений; обязательство на снятие ранее установленных заграждений в зоне безопасности.



Запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов, за исключением аппаратов ОБСЕ. Развертывание в зоне прекращения применения оружия мониторинговой миссии ОБСЕ в течение суток с момента принятия меморандума. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины", - сказал он.



В свою очередь глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий отметил, что в некоторых случаях были нарушения режима прекращения огня. "Меморандум поставит точку. Будет полное прекращение огня. Мы считаем, что подписание сегодняшнего меморандума даст шанс для всех. Сегодня время было потрачено не зря", - сказал он.