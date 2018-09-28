Кучма уходит с поста представителя Украины в контактной группе

Новости Украины. 28 сентября стало известно, что Леонид Кучма решил уйти в отставку с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объясняя этот шаг, он сообщил, что такое решение принял для себя давно. Встречи в Минске даются нелегко, прежде всего в физическом плане. Политику уже 80 лет. Леонид Кучма подчеркнул, что Украина должна дорожить минским форматом переговоров относительно урегулирования ситуации в Донбассе, а не рассматривать какие-то другие площадки.