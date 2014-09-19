Леонид Кучма перед встречей контактной группы в Минске: Самый главный пункт - как прекратить огонь

Новости Беларуси. Минск вновь стал переговорной площадкой. В эти минуты продолжается очередная встреча контактной группы по ситуации в Украине. За столом переговоров обсуждают договоренности, достигнутые две недели назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До последнего момента не был известен формат встречи и состав участников. Около часа назад первыми на переговоры приехали глава российской дипломатической мисии в Украине и представитель ОБСЕ, что примечательно, в одной машине. Затем Леонид Кучма, а также представители Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.

Как заявил экс-президент Украины до начала переговоров, он ждет от встречи в Минске продвижения вперед.

Леонид Кучма, экс-президент Украины:

От встречи все ждем хоть какого-то продвижения вперед, чтобы мы не стояли на месте.

Республики не хотят оставаться в составе Украины. Что можете им предложить?

Леонид Кучма:

А вы откуда? (Москва) Так вы у своих спросите, а я после того, как ваши республики ответят, отвечу на наш вопрос.

Миссия ОБСЕ на границе по переговорам появится или нет, как вы думаете?

Леонид Кучма:

Надежда есть. Мы все-таки контактная группа ОБСЕ. И давим со всех сторон на ОБСЕ, так сказать, всем фронтом, чтобы оно по-серьезному занялось и границей украинско-российской, и та зона, которая будет определена, местное самоуправление.

Чего ждете от сегодняшнего дня?

Леонид Кучма:

Главный вопрос - в обеспечении первого опроса. Весь тот протокол, который мы приняли здесь, он работает. По двум пунктам там уже приняты конкретные решения. Теперь самый главный пункт - первый пункт: как прекратить огонь.

Михаил Зурабов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине:

Я предполагаю, что мы сделаем некий весьма существенный шаг вперед. Договоренности предыдущего этапа смогут сделать более надежными и стабильными. Большего я сказать сейчас не могу.

Переговоры в эти минуты продолжаются. Итоги встречи контактной группы по ситуации Украине мы рассчитываем получить к заключительному выпуску новостей в 22.30.