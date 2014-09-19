Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует возродить былую славу белорусского льна. Об этом президент заявил во время общения с трудовым коллективом Оршанского льнокомбината. Именно развитие этой отрасли стало главной темой разговора во время рабочего визита в Витебскую область.

Настоящее белорусское богатство и символ синеокой. О льне Иван Антонович может говорить часами. Журналистам скромно признается: всю жизнь изучает свойства культуры и за годы работы в Институте льна узнал не один ее секрет.

Лишь за последние 10 лет белорусские ученые создали 17 высокоурожайных сортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Голуб, директор РУП «Институт льна»:

Преимущество белорусских сортов над иностранными: по урожайности они примерно одинаковы, но качество льноволокна отличаются. Наши сорта отличаются от иностранных в лучшую сторону.



Говорят, из белорусской культуры в Европе даже делают национальную валюту. Вот только парадокс: у самих белорусов получить из льна хороший доход получается не всегда.

Внимание на проблемах отрасли заостряли не раз. В своё время в стране планировали повысить среднюю урожайность культуры. В первую очередь за счет приобретения высокопроизводительных линий по переработке льнотресты. «Утолить» спрос может лишь новый уровень качества. Его как раз таки и установили в рамках госпрограммы до 2015 года.

О том, что «льну в Беларуси быть», говорил и глава государства. Так, в 2012 во время посещения льнозавода в Шклове президент поручил до конца 2014 завершить техперевооружение всех объектов и уже в 2015 выйти на эффективную работу. О судьбе льняной отрасли речь шла сегодня, 19 сентября, уже на заводах в Орше.

Сейчас на предприятиях отрасли полным ходом идет модернизация. Усовершенствовать осталось 12 заводов.

Ореховский льнозавод для посещения выбран не случайно. Основан он был ещё в 1970. Сегодня это льноперерабатывающее предприятие одно из 20 в Витебской области и единственное в Оршанском районе. Здесь занимаются выращиванием и первичной обработкой льнотресты. Конечно же, коснулась завода и модернизация.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Так, на Ореховском льнозаводе установили высокопроизводительную линию по выработке длинного и короткого льноволокна. На предприятии уверены: новое оборудование должно помочь снизить себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке.



Заработала линия в сентябре этого года.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Здесь было болото. Построен абсолютно новый завод, сохранен и старый. Он модернизируется. Он будет делать 2 тысячи тонн низкономерного волокна.



Результаты в общем-то очевидны. В цеху современное, а главное высокопроизводительное оборудование. Президент лично ознакомился с технологическими процессами выработки длинного и короткого льноволокна.

Для сравнения президенту показали и старый завод. Не просто другая линия, иные и условия.

По словам президента, новую линию надо повторить. Пусть до этого оборудование и приходилось закупать. Теперь задача – производить свое. Причем, с высокой локализацией.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы все эти линии должны производить у себя. Если у нас стратегия по зерновым, производить их будем? Будем. Зерновых много? Много. Комбайны, переработка, сушилка, размол и так далее. Все есть? До хлебопечения, кормления скота. Так? Если мы решили, что мы будем производить кукурузу на семена, все есть? Все есть. Если мы решили, что, да, на семена, кукурузу у нас все есть свое и мы производим комбайны, сушки и так далее, все есть, тоже самое по льну. Да, мы купили по импорту эти машины, потому что мы их никогда не делали, это лучшие в мире. Но теперь мы их покупать не будем. Все запчасти и прочее вы должны произвести здесь и повторить эту линию. С бельгийцами или сами – это ваше дело. Но не просто провести здесь и отверточную сборку сделать. А производить с высокой локализацией.

В своё время, благодаря наличию в республике собственной сырьевой базы, дали «зелёный свет» строительству уже Оршанского льнокомбината. Для следующего этапа обработки льна. И его сегодня посетил глава государства.

Свою историю завод начинал более 80 лет назад. Сейчас это самые крупное предприятие по производству льняных тканей в странах СНГ и Европы. И единственный переработчик льноволокна с полным циклом. Сегодня на продукцию завода спрос есть. Говорит об этом директор льнокомбината. И предлагает модернизировать вторую фабрику предприятия.

Александр Лукашенко:

Вы уверены, что будет реализовываться та продукция?

Владимир Нестеренко, генеральный директор РУПТП «Оршанский льнокомбинат»:

Конечно, сегодня очень жесткая конкуренция на рынке.

Александр Лукашенко:

Я спрашиваю: вы уверены или нет?

Владимир Нестеренко:

Да.



Как и другие предприятия отрасли, завод модернизировали. А точнее, фабрику номер 3. Президент лично посмотрел, как прошла модернизация.

Пообщался глава государства и с трудовым коллективом. Отрасль для страны стратегически важная. Да и сам лен - символ не только исторический, но даже политический. Впервые он попал на герб БССР еще в 50-х, есть и на современной госсимволике.

Александр Лукашенко:

Лен – это культура политическая для нас. Лен на гербе нашей страны. Мы умеем работать со льном, мы умеем производить ткани из льна. И потерять эту школу нельзя, потому что в этом работает несколько десятков тысяч человек: от крестьян до изготовления готовой продукции. Поэтому загубить эту школу мы просто не имеем права.

Были шальные головы много лет назад, которые предлагали мне закрыть вообще, не заниматься льнопроизводством. Мы видим, к чему это привело в России. Там практически уничтожили льнопроизводство, тканей получают значительно меньше на человека, чем мы, наверное, в общим объемах. Говорят, что мы второе место занимаем по льнопроизводству в мире. Поэтому в свое время я принял решение: льну быть в Беларуси. А коль быть, надо выходить на самый высокий уровень.

Еще раз подчеркиваю: если все так, как докладывает ваше руководство, и мы с новых модернизированных машин получаем конкурентоспособную продукцию и даже лучше, чем Китай, Индия (в основном там производители), Европа, не исключено, что нам в перспективе придется расширять посевы льна и производить больше льняных тканей, если на них будет спрос.

О преимуществах отечественной культуры знают далеко за пределами нашей страны. Например, французы производят 85% льна в Евросоюзе, однако наш материал тоже покупают. Но для повышения конкурентоспособности нужна дальнейшая модернизация. Уже второй фабрики.

Александр Лукашенко:

Я не меньше вас хочу, чтобы у нас было хотя бы такое производство новое, как это. Хотя я поручил сейчас Комитету госконтроля посмотреть, все ли мы здесь сделали. Очень шумно. И, скажу откровенно, еще очень пыльно. Конечно не то, что было, но пыльно. Поэтому коль мы уж модернизировали, значит здесь должно быть на самом высоком мировом уровне производство, которое есть на сегодняшний день.

Вопрос из народа и о повышении пенсионного возраста.

Александр Лукашенко:

Это вопрос пока не обсуждается. Пенсионный возраст нам повышать надо было давно, потому что самый низкий пенсионный возраст - у нас, в Беларуси. Но вы этого не хотите. А я вам обещал, что, прежде чем это делать, мы с вами посоветуемся. Но имейте в виду: такая будет и пенсия. Если бы у нас был выше пенсионный возраст, то большую массу денег мы могли бы делить на меньшее количество пенсионеров и пенсия была бы значительно выше. Но коль вы этого не хотите... А многие ведь продолжают работать - и слава богу, мы это стимулируем и приветствуем, работайте, сколько можно. Но пенсию в связи с этим большую мы не заплатим.

На память президенту подарок - картина с изображением когда-то современного станка. Именно на нем наши прабабушки превращали лен в нить. К слову, холст сделан как раз таки на Оршанском льнокомбинате.