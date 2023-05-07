Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выразил мнение, что в ходе украинского кризиса Россия не может проиграть, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью политика All-in Podcast.

Политик отметил, что вопреки утверждениям о поражении русские продолжают увеличивать свои Вооруженные силы и обладают превосходством в области артиллерии над Соединенными Штатами.

Кеннеди также указал на нехватку артиллерии на замену выведенной из строя в ходе боевых действий. По утверждению политика, сейчас власти Украины и США упорно скрывают чудовищные потери ВСУ. По его оценке, обстановка в Украине представляет собой наиболее брутальный военный конфликт после Второй мировой войны.

Роберт Кеннеди-младший, племянник покойного президента Джона Ф. Кеннеди, не единожды выступал категорически против поддержки Украины. Он также отмечал, что кризиса в отношениях между Киевом и Москвой удалось бы не допустить, если бы руководитель Украины Владимир Зеленский до начала спецоперации гарантировал, что Украина не присоединится к НАТО.