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Саммит ШОС в Астане: последние приготовления

08 июня 2017 10:58
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Новости Беларуси. На 8 июня запланирована двусторонняя встреча Александра Лукашенко с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Лидеры государств обсудят повестку двусторонних отношений, взаимодействие в интеграционных форматах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До открытия саммита Шанхайской организации сотрудничества остаются буквально считанные часы. В городе наводят последний лоск. Здесь готовятся к приему гостей. Ожидается, что Александр Лукашенко прибудет уже сегодня после обеда. Это будет уже четвертый официальный визит главы белорусского государства в Казахстан. Старт работе саммита даст большой концерт в «Астана Опера». Планируется, что до его начала Александр Лукашенко проведет двустороннюю рабочую встречу с Нурсулстаном Назарбаевым.

Интерес к саммитам глав государств–участников Шанхайской организации сотрудничества традиционно высок. Рассказывать о форуме будут больше тысячи журналистов. Сегодня настоящая точка притяжения – площадь перед Дворцом Независимости Казахстана. Здесь можно встретить съемочные группы со всего мира. За работой с коллегами – разговоры не только о предстоящем событии. Представители Китая, например, с удовольствием делятся впечатлениями о своем недавнем визите в Беларусь.

Саммит ШОС в Астане: последние приготовления-1

Ванг Сяохуо, журналист (Китай):
Сегодня мы очень явно ощущаем особые, теплые отношения между Беларусью и Китаем. Недавно я вернулась из пресс-тура по вашей стране, и своим зрителям мы рассказывали о том, что у наших стран много точек соприкосновения и общих тем для разговора в самых разных сферах. И мы надеемся, эти отношения будут развиваться в будущем.

Ну а за столом переговоров представители стран-участниц, наблюдатели и партнеры соберутся уже завтра. Планируется, что в ряды ШОС будут приняты еще два государства: Индия и Пакистан. Вечером Астану ожидает открытие грандиозной всемирной выставки «ЭКСПО-2017». Беларусь также готовит к открытию свой национальный павильон. Ну а главное действие открытия развернется на световом экране национального павильона Казахстана «Сфера». Это уникальный архитектурный объект, который был построен специально для этой выставки.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Казахстан

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