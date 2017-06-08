Саммит ШОС в Астане: последние приготовления

Новости Беларуси. На 8 июня запланирована двусторонняя встреча Александра Лукашенко с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Лидеры государств обсудят повестку двусторонних отношений, взаимодействие в интеграционных форматах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До открытия саммита Шанхайской организации сотрудничества остаются буквально считанные часы. В городе наводят последний лоск. Здесь готовятся к приему гостей. Ожидается, что Александр Лукашенко прибудет уже сегодня после обеда. Это будет уже четвертый официальный визит главы белорусского государства в Казахстан. Старт работе саммита даст большой концерт в «Астана Опера». Планируется, что до его начала Александр Лукашенко проведет двустороннюю рабочую встречу с Нурсулстаном Назарбаевым.

Интерес к саммитам глав государств–участников Шанхайской организации сотрудничества традиционно высок. Рассказывать о форуме будут больше тысячи журналистов. Сегодня настоящая точка притяжения – площадь перед Дворцом Независимости Казахстана. Здесь можно встретить съемочные группы со всего мира. За работой с коллегами – разговоры не только о предстоящем событии. Представители Китая, например, с удовольствием делятся впечатлениями о своем недавнем визите в Беларусь.