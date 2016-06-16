Испытания вооружения «Полонез»: в СНГ технику с подобной дальностью и точностью еще никто не испытывал

Новости Беларуси. Новости Беларуси. В Беларуси 16 июня заявили о создании новой военно-промышленной отрасли — ракетостроения. Отечественные специалисты создали современное ракетное вооружение. Оно успешно прошло все испытания. Реактивная система залпового огня «Полонез» показала рекордную дальность и снайперскую точность. Президент Александр Лукашенко назвал это событие знаковым.

Это важные кадры для белорусской армии и военпрома. В воздух в рамках испытаний взлетели снаряды реактивной системы «Полонез». Машины, аналогов которой в мире немного. Соль техники, кроме прочего, в том, что она – нашего производства. О результатах испытаний сегодня сообщил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас сегодня, в общем-то, счастливый день в плане безопасности обороны. Нашим военным за те скудные деньги, которые им дали, удалось разработать, испытать уже сегодня в Беларуси созданные ракетное вооружение. Вы, наверное, знаете, осуществлен пуск ракетных комплексов. Испытания прошли очень успешно, ракеты поразили цель в полутора метрах буквально от заданных целей. Первый залп, второй залп – буквально в десятке метров. Это идеально, такого, наверное, не бывает. Это ракетный комплекс, который создан у нас, в Беларуси, в течение двух лет.

На вооружение в белорусскую армию «Полонез» поступил в этом году. Машина поражает цели – в том числе авиацию и артиллерию – на расстоянии до 200 километров. Причем, бить может сразу по восьми целям. А радиус погрешности выстрелов – максимум 30 метров. У зарубежных аналогов – в десятки раз больше.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Это оружие сдерживания, оружие оборонительное, позволяющее мирной стране решать задачи которые перед ней стоят. Задача главы государства была поставлена два года назад. И в течение этого сжатого времени мы выполнили поэтапно все задачи по разработке и ходов испытаний. Да, было волнение, была и ответственность, потому что не так все это просто. На этом этапе мы задачу выполнили.

«Полонез» испытывали в тандеме с другим белорусским вооружением. Радиолокационной станцией «Восток», беспилотниками «Бусел» и «Беркут», системой связи через собственный спутник. Подобные тренировки ранее уже проводили. В Китае. Ну, а в нашей стране впервые. Полет ракет проходил на высоте 42 километра над территорией сразу трех областей и 9 районов.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Это нам развязывает руки. Мы сможем в последующие годы, имея на вооружении эту систему, проводить пуски с этих машин, этой системы на своей территории, не завися ни от кого.

По большинству тех-характеристик «Полонез» обгоняет зарубежные аналоги. Например, в боевое положение машину приводят за 10 минут. А управлять ей могут всего три члена экипажа. Военные начальники отмечают: в СНГ технику с подобной дальностью и точностью еще никто не испытывал.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Мы сейчас существенно нарастили свой потенциал статичного удерживания за счет усиления огневой мощи Вооруженных Сил. Мы в стране нашей развили новую область знаний и новую производственную отрасль – ракетостроение. И эта отрасль будет развиваться, потому что это оружие XXI века. Глава государства, главнокомандующий, требует, чтобы Вооруженные Силы отвечали современным требованиям, оснащены современным вооружением. И эта задача выполняется поэтапно, постепенно, по мере возможностей нашего производства и нашей экономики.

Предполагается, что системы «Полонез» будут совершенствоваться. Дальность их действий достигнет трехсот километров. Ну а военных конструкторов, которые внесли вклад в создание вооружения, представят к госнаградам. Такое поручение сделал сегодня Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.