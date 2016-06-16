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Новая военная доктрина Беларуси войдет в основу аналогичного документа Союзного государства

16 июня 2016 16:42
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Новости Беларуси. Новая военная доктрина Беларуси войдет в основу аналогичного документа Союзного государства. Об этом 16 июня сообщили в Палате представителей.

Депутаты нижней палаты Парламента во втором чтении одобрили законопроект об утверждении Военной доктрины. Документ поступил в Палату представителей 12 февраля 2016 года после того, как ее одобрил Президент Беларуси по итогам заседания Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Межуев, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:
Данный законопроект является своевременным и актуальным, потому что учитывает все особенности изменения военно-политической обстановки как в нашем регионе, так и на международном уровне. Также хочу напомнить, что принятие новой Военной доктрины – это чисто оборонительная доктрина, учитывающая все новые вызовы и угрозы вокруг нашего государства

# Союзное государство # Александр Межуев

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