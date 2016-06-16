Александр Лукашенко о деноминации в Беларуси: «Не допустите даже на копейку роста цен»

Новости Беларуси. Деноминация не должна спровоцировать рост цен. О тонкостях предстоящей финансовой кампании по замене купюр говорили сегодня на рабочей встрече у Президента Александра Лукашенко. Премьер-министр Андрей Кобяков и председатель правления Нацбанка Павел Каллаур доложили Главе государства о технической стороне процесса и насколько платежная система готова принимать монеты и рубли без четырех нолей.

Первое полугодие нынешнего года практически позади. За это время об экономике говорили не раз. Сегодня вновь разговор. С премьер-министром и председателем правления Нацбанка нашей страны.

Еще в апреле Президент потребовал сгруппироваться в решении задач по социально-экономическому развитию. Инфляция в 2016 году не должна превысить 12%, развивать нужно экономические связи с торговыми партнерами. Александр Лукашенко подчеркивает: несмотря на существующие трудности, экономика должна работать.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу вам сказать главное. Вы можете мне здесь что угодно говорить, но если только остановим работу экономики, застопорим ее, народ вас проклянет, а я в долгу не останусь. Вы это знаете. Поэтому вы знаете, что экономика должна работать. Все системы должны быть нормальными, прозрачными, понимаемыми, воспринимаемыми нашими партнерами, в том числе рыночниками на Западе. Я это не отрицаю. Но экономика должна работать. Информация поступает, что не везде так.

Но ни экономического роста, ни сбалансированной макроэкономической ситуации не будет без слаженного взаимодействия экономики и банковской системы. Уже сейчас Нацбанк обеспечивает ресурсную базу для поддержки реального сектора, а также проводит работу по снижению инфляции. Уменьшать нужно ставки по кредитам. Кстати, для юридических лиц они уже стали доступнее.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Последняя цифра по кредитованию юридических лиц – это 28,7%. Такова цена кредитов для юридических лиц. Еще недавно эта цифра доходила до 36%.

Одно из главных предстоящих событий на встрече тоже вниманием не обошли. Уже с первого июля в кошельках белорусов появятся новые купюры. Провести деноминацию решили давно. Еще в 2009-ом напечатали новые купюры. Но тогда все перенесли. Уже через две недели в руки каждого попадут 7 номиналов банкнот с 6 видимыми степенями защиты и восемь номиналов монет. Кстати, последние появятся впервые в истории суверенной Беларуси.

Александр Лукашенко:

Я получаю информацию о том, что Нацбанк и Правительство провели солидную работу. И, в принципе, и народ, и система к тому, чтобы спокойно перейти на новую валюту, народ этого ждет. Поэтому серьезный момент политический. Надо, чтобы это хорошо было организовано. Я думаю, вы об этом мне сегодня скажете. И не забывайте о том, что мы эти мероприятия, может быть, в какой-то степени непопулярные проводим в канун политической кампании, парламентских выборов. Это говорит о том, что мы никого не боимся. Мы государственные люди, а не только какие-то там политики. А государственные люди всегда думают о перспективах, о развитии государства.

О принципе перерасчета уже говорили не раз. Количество нулей сократится. Вместо 10 тысяч теперь будет рубль. Но старые купюры из оборота не уйдут. До 31 декабря. Принимать их будут и в банках и в магазинах. У кого старые деньги останутся в следующем году, тоже не проиграют. В любом банке их можно будет обменять еще три года. В Нацбанке – до конца 2021-го.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Это такой значимый период в экономической жизни нашего государства.

Александр Лукашенко:

Не допустите даже на копейку роста цен. Пусть лучше упадут на копейку эти цены, чем они вырастут. Для нас это ведь ничего в этой ситуации не значит. Поэтому рост цен надо взять под контроль.

Вопрос действительно волнует каждого. Не будут ли производители и торговые сети необоснованно повышать цены, и не возрастет ли стоимость любимого товара? На вопрос нашей съемочной группы здесь отвечают: волноваться уж точно не о чем. Покупательская способность рублей не изменится. Убедиться в этом может каждый желающий. Первое время вниманию покупателей две цены — старая и новая, без 4 нулей.

Наталья Ященко, заместитель начальника товарного отдела универмага:

Покупателям бояться нечего. Они могут приходить за покупками как в конце месяца июня, точно так же и в начале июля прийти. Ценник будет прежним.

К предстоящей деноминации уже подготовились. Платежная система, терминалы и кассовые аппараты, деньги развезли по банкам. Тем не менее, первое время специалисты советуют рассчитываться банковскими карточками, а не наличными деньгами. Учитывать нужно и то, что в ночь на 1 июля технические вопросы могут возникнуть с терминалами. Но всего лишь до 7 часов утра.

В Нацбанке подчеркивают: макроэкономические условия для проведения деноминации приемлемы. По прогнозам уровень инфляции в следующем году — не выше 9%. А в программе до 2020 года и вовсе — около 5.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Такие действия Правительства и Национального банка будут поддерживать покупательную способность национальной валюты, расширять к ней доверие. Естественно, сама деноминация – это тоже стимул для того, чтобы проводить более ответственную политику на макроуровне.

Впрочем, деноминация уже затронула многие страны. Практика мировая. От лишних нулей в свое время отказывались Польша, Франция, прибалтийские Латвия и Литва. За последние 10 лет деноминация проходила в Румынии, Турции, Венесуэле.

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:

Момент выбран в связи с тем, что нам удалось стабилизировать курс белорусского рубля, остановить инфляцию.

Недействительными денежные знаки образца 2000 года будут считаться с 1 января 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.