В Беларуси прошли успешные испытания нового ракетного вооружения «Полонез»

Новости Беларуси. Во время рабочей встречи Президент сообщил об успешных испытаниях нового ракетного вооружения Беларуси. Это знаковое событие для всей страны. Ракетные комплексы создавались в нашей стране в течение двух лет.

Александр Лукашенко поручил Андрею Кобякову рассмотреть вопрос о представлении к государственным наградам тех, кто внес вклад в создание вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас сегодня, в общем-то, счастливый день в плане безопасности обороны. Нашим военным за те скудные деньги, которые им дали, удалось разработать, испытать уже сегодня в Беларуси созданные ракетное вооружение. Вы, наверное, знаете, осуществлен пуск ракетных комплексов. Испытания прошли очень успешно, ракеты поразили цель в полутора метрах буквально от заданных целей. Первый залп, второй залп – буквально в десятке метров. Это идеально, такого, наверное, не бывает. Это ракетный комплекс, который создан у нас, в Беларуси, в течение двух лет. Поэтому надо, Андрей Владимирович, подумать о людях, которые в течение двух лет создали эти комплексы, и представить их к государственным наградам. Притом без всяких ограничений.

Реактивная система залпового огня большой дальности «Полонез» создана отечественными организациями оборонного сектора экономики и соответствует лучшим мировым аналогам. Каждая боевая машина способна одновременно нанести точечный удар по восьми целям на дальности более 200 километров.

Проведенные пуски, как отметили в Совете Безопасности, это плановое мероприятие по перевооружению белорусской армии. Предполагается, что системы «Полонез» будут совершенствоваться. Дальность их действий достигнет 300 километров.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Мы сейчас существенно нарастили свой потенциал статичного удерживания за счет усиления огневой мощи Вооруженных Сил. Мы в стране нашей развили новую область знаний и новую производственную отрасль – ракетостроение. И эта отрасль будет развиваться, потому что это оружие XXI века.