Ипатов и Мусиенко высказались о наблюдателях на выборах-2019

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ: Наблюдатели ОБСЕ не увидели ни грязные политтехнологии, ни оскорбления кандидатов. Взгляд, что называется, под своей призмой. Выборы оценили, посетив полпроцента участков.

Ипатов и Мусиенко в программе «Специальный репортаж» высказались о наблюдателях на выборах-2019.

Естественно, где-то люди какие-то ошибки совершали, вот, наблюдатели нарушали законодательство. То есть если что-то увидели, то делать вывод на этом – конечно же, неправильно.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома: Более 5 800 избирательных участков: и делать вывод на основании 25, наверное, это не совсем правильно. Можно прийти на один участок, увидеть там какие-то нарушения. А что такое 5 800?

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ЕсооМ:

Такая какая-то цифра смешная – в полпроцента участков. А что это говорит? Если какой-то человек ведёт себя неадекватно, и его приглашают выйти: это о чём говорит? То есть такая спорная ситуация.