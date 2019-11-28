Аналитик Ивановский: «Нас ждёт системное воздействие по всем каналам: экономическим, политическим, военным, по линии общественной дипломатии»

Время площадей закончилось. Прошло время, когда из-за границы так называемые вожди так называемой оппозиции, как кукловоды в театре абсурда, водили за нос доноров своих политических амбиций. Мы состоялись, как нация. Поэтому нагреть свои руки геополитических интересов чужакам не получится. Хотя разжечь Беларусь пытаются постоянно. Активнее всего – во время выборов. Это фаза самого интенсивного допинг-финансирования, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Александр Ивановский, политический аналитик:

Попытки полной дискредитации, конечно, были, есть и, наверняка, они будут, но надо понимать, что нас ждёт системное воздействие по всем каналам: экономическим, политическим, военным и, конечно, по линии общественной дипломатии. Вот эти четыре фактора, взаимодействующие одновременно, создают зоны, инициируют зоны напряженности.