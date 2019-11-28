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Аналитик Ивановский: «Нас ждёт системное воздействие по всем каналам: экономическим, политическим, военным, по линии общественной дипломатии»

28 ноября 2019 17:54
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Время площадей закончилось. Прошло время, когда из-за границы так называемые вожди так называемой оппозиции, как кукловоды в театре абсурда, водили за нос доноров своих политических амбиций. Мы состоялись, как нация. Поэтому нагреть свои руки геополитических интересов чужакам не получится. Хотя разжечь Беларусь пытаются постоянно. Активнее всего – во время выборов. Это фаза самого интенсивного допинг-финансирования, рассказали в программе «Специальный репортаж».     

Аналитик Ивановский: «Нас ждёт системное воздействие по всем каналам: экономическим, политическим, военным, по линии общественной дипломатии»-1

Александр Ивановский, политический аналитик:
Попытки полной дискредитации, конечно, были, есть и, наверняка, они будут, но надо понимать, что нас ждёт системное воздействие по всем каналам: экономическим, политическим, военным и, конечно, по линии общественной дипломатии. Вот эти четыре фактора, взаимодействующие одновременно, создают зоны, инициируют зоны напряженности.

И, конечно, опора на те группы, которые не признают законы, действуют силовыми методами – анархисты так называемые. Может быть, назвать их просто более жёстко – деструктивные силы.

# Выборы в Беларуси # Александр Ивановский

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