Вадим Ипатов: «Ряд наблюдателей наших национальных, действительно, нарушали законодательство»

О нарушениях во время выборов в Палату представителей рассказали в программе «Специальный репортаж».

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома:

Ряд наблюдателей наших национальных, действительно, нарушали законодательство. И если говорить об этих нарушениях, то их можно системно представить по нескольким позициям. В нашем избирательном кодексе чётко оговорены все права и обязанности наблюдателя – в статье 13. Эта статья обеспечивает гласность избирательного процесса. Так вот наблюдатели как раз и нарушали статью 13. В чём это выражалось?

Во-первых, иногда пытались опрашивать избирателей. То есть это запрещено. Ты должен просто осуществлять мониторинг. Находились возле урн. Более того, вообще, перемещались по избирательному участку в произвольном порядке.

Очень важный элемент, связанный с соблюдением какой-то личной информации физического лица. Уже неоднократно говорилось, что избиратели являются центральным лицом в избирательном процессе. Всё остальное направлено на то, чтобы он мог осуществить своё избирательное право.